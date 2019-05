Insegnante: "Più grande ferita mia vita professionale" Docente sospesa, Salvini: "La professoressa torni a scuola". 5Stelle: "Atto grave" Interrogazioni presentate al ministro dell'Interno e dell'Istruzione. Oggi pomeriggio davanti alla Prefettura studenti e sindacati per chiedere la sospensione del provvedimento disciplinare

Un presidio - nel pomeriggio - davanti alla Prefettura di Palermo a cui prendono parte studenti e rappresentanti sindacali per chiedere la revoca del provvedimento disciplinare.Non si spengono le polemiche per il caso di Rosa Maria dell'Aria, sospesa per 15 giorni dall’insegnamento per non avere vigilato sul lavoro dei propri alunni che in una videoproiezione hanno accostato le leggi razziali al decreto sicurezza del ministro Matteo Salvini.La situazione si fa ancora più incandescente a livello politico. Il vicepremier leghista - dopo aver definito ieri "demenziale" il fatto che si definito fascista - oggi è tornato sulla vicenda: "Non penso che sia opportuno che ci siano questi accostamenti irrispettosi". E prosegue: "Rispetto le idee di tutti. Mi sembra strano che in una scuola il decreto sicurezza venga posto agli studenti come novella legge razziale di mussoliniana memoria. Mi sembra una forzatura sciocca, fuori dal tempo. La politica dovrebbe stare lontana dalla scuola, dovrebbe educare al confronto di idee diverse. Quindi dire che Salvini è fascista, che il decreto sicurezza è fascista e parlare di Olocausto e di Salvini assassino - priosegue - non penso sia opportuno e non è opportuno che ci siano questi accostamenti irrispettosi perché il fascismo fece dei morti, il comunismo fece dei morti, il nazismo fece dei morti e noi vogliamo salvare vite difendendo i confini italiani".In seguito, il ministro torna sulla vicenda. "Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola, e gli studenti di quella scuola per spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista".Critica questa posizione l'alleato di governo. Il M5S infatti attacca: "Il ministero della Lega censura. E' un atto grave". E la senatrice Paola Nugnes - con la senatrice de La Sinistra Loredana De Petris - hanno presentato - una interrogazione urgente rivolta ai ministri dell'Interno e dell'Istruzione in quanto "il governo - dicono - ha il dovere di prendere una posizione chiara".Anche le opposizioni sono sul piede di guerra. "Se ed in che modo il Ministro interrogato intenda attivarsi per garantire alla docente interessata un pieno reinserimento nelle sue mansioni facendo piena luce sulla vicenda e, se del caso, ristorandola del danno subito con un provvedimento probabilmente affrettato ed inadeguato in quanto la normativa vigente sulla vigilanza degli insegnanti fa riferimento a un’attività di controllo volta a proteggere l’incolumità fisica degli studenti, e non riguarda il lavoro didattico”. E’ quanto chiede il deputato del Partito democratico e segretario metropolitano di Palermo, Carmelo Miceli, in un’interrogazione al ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, depositata alla Camera. "Se ed in che modo – chiede ancora Miceli nell’interrogazione – il Ministro interrogato intenda attivarsi tempestivamente per garantire, nell’immediato, una vera e piena libertà di espressione nel comparto scuola-università nel rispetto del pluralismo delle idee degli studenti senza che queste debbano essere sottoposte a vigilanza dei docenti"."La sospensione della docente palermitana Rosa Maria Dell'Aria è di una gravità inaudita". Lo affermano in una nota congiunta Arturo Scotto, della direzione nazionale di Articolo Uno e il segretario regionale Pippo Zappulla. "Mette a rischio la natura della scuola pubblica italiana - proseguono Scotto e Zappulla -, repubblicana e antifascista. L'aspetto ancora più grave è che non si tratta di un caso isolato. Mentre si discute se c'è un pericolo di deriva autoritaria nel nostro Paese, molti dirigenti dello Stato sembrano volersi portare avanti col lavoro, e sempre più frequenti sono gli interventi censori contro ogni forma di dissenso. Serve una reazione che vada anche oltre il mondo della scuola. Intanto, Articolo Uno è disponibile a partecipare a un comitato unitario a supporto di Maria dell'Aria, mettendo a disposizione anche i propri avvocati per un eventuale azione legale", conclude la nota."Quanto accaduto lo considero la più grande amarezza e la più grande ferita della mia vita professionale e naturalmente non parlo del danno economico legato ai giorni di sospensione ma al danno morale e professionale dopo una intera vita dedicata alla scuola e ai ragazzi" dice amareggiata.