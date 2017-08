Docenti in sciopero, Fedeli: lavoriamo per trovare soluzioni

"Andremo avanti a dialogare e a trovare le soluzioni". Lo ha assicurato il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli intervenendo su Radio 24, sull'agitazione dei docenti universitari. L'importante è anche che la forma di "lotta" scelta non penalizzi gli studenti. E "adesso questo tema - aggiunge - si è messo in equilibrio con il diritto degli studenti", per i quali sono garantire le sessioni di laurea.Per i professori e ricercatori universitari, dunque, le risorse si troveranno in legge di bilancio come spiega il ministro Fedeli. Anche se non si può sapere quanto saranno importanti. Ma per Fedeli "il punto non è tirare la giacchetta al ministro Padoan". Il vero punto è "che il governo, la sua maggioranza, il Parlamento secondo me devono fare delle scelte di priorita'. C'è un nesso tra mettere al centro il futuro positivo di lavoro delle giovani generazioni con i percorsi formativi e quindi con chi questi percorsi formativi li deve garantire, cioe' il personale docente"."Penso che le caratteristiche dell'università italiana vadano innovate, allargate e qualificate. Un punto importante è la retribuzione. E la questione università l'ho posta nelle linee guida presentate il 26 gennaio scorso". "Stiamo lavorando per creare le giuste condizioni per sbloccare gli scatti. - ha sottolineato Fedeli - Un blocco così lungo non solo non è giusto ma non valorizza una scelta del paese di tornare a investire sul percorso formativo. Tema che ho presente e su cui stiamo lavorando".