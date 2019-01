La ricorrenza ​Domani Giornata della Bandiera, il Tricolore compie 222 anni Le celebrazioni dell'Ancri, iniziative in varie parti d'Italia

Il Tricolore (Ansa)

Domani si celebra la "Giornata nazionale della Bandiera" istituita 22 anni fa per ricordare la nascita del nostro Tricolore che compie 222 anni. Si festeggia ogni anno il 7 gennaio, con le celebrazioni ufficiali presso il Palazzo del Quirinale e a Reggio Emilia. Seguono poi varie iniziative culturali che coinvolgono la società civile.Quest'anno a celebrare da protagonisti la "Giornata nazionale della Bandiera" è scesa in campo l'Associazione nazionale insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica da tempo impegnata a promuovere il decoro del Tricolore con due progetti "Viaggio tra i valori e i simboli della Repubblica" e "Decoro del Tricolore". Proseguendo l'impegno statutario l'Ancri ha deciso di celebrare il compleanno del Tricolore con diverse iniziative in Italia e all'estero.A Roma, il prefetto Francesco Tagliente, nella veste di delegato ai rapporti istituzionali dell'Ancri, sta organizzando un evento per domenica 13 gennaio. A Valencia la delegazione Ancri di Spagna, per il 12 gennaio, ha organizzato una celebrazione con il locale Consolato d'Italia. E poi domani iniziative in varie parti d'Italia organizzate dalle sezioni territoriali Ancri: a Messina un convegno nel salone delle Bandiere del Comune alle 10.00; a Foggia alle 9.30 una manifestazione tematica presso l'istituto scolastico "Giovanni Bovio"; a San Giovanni Rotondo alle 10.00 analoga iniziativa presso l'Istituto Comprensivo "Pascoli-Forgione"; a Catania alle 11.30 all'Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco". Il 9 gennaio a Pisa ci sarà un momento di riflessione condivisa con i Rotary club della Toscana.