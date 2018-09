Domani l'incontro Berlusconi-Salvini ad Arcore

Condividi

Appuntamento intorno alle 20 per cena e per guardare insieme il Milan, impegnato in trasferta contro il Cagliari, mezz'ora dopo. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si vedranno domani sera ad Arcore. Un "incontro privato", fanno notare fonti leghiste, per un "saluto".A distanza di un mese e mezzo dall'ultimo faccia a faccia, ovvero la visita del vice premier leghista al Cavaliere, ricoverato al San Raffaele, avvenuta proprio la mattina in cui la commissione di Vigilanza Rai bocciò la candidatura di Marcello Foa, il tema della presidenza Rai rimane sul tappeto. Ma - insistono fonti del partito di via Bellerio - l'incontro sarà anche un'occasione per un "aggiornamento sull'azione di governo", per parlare dei provvedimenti economici e di manovra, delle iniziative di Salvini al Viminale su immigrazione e sicurezza e delle prossime regionali.Sul fronte Rai, la Lega "tiene il punto su Foa", spiega un esponente di spicco del partito, e guarda "con fiducia" all'incontro con Berlusconi. I 'lumbard' si attendono che Forza Italia, il cui voto contrario era stato fondamentale per la bocciatura di Foa in Vigilanza, "condivida la scelta" di candidare nuovamente il giornalista italo-svizzero. E che arrivi il via libera di Berlusconi prima di mercoledì, quando a Palazzo San Macuto sarà discussa la risoluzione presentata da Lega-M5s in cui si chiede al cda di viale Mazzini di procedere a un nuovo voto sulla presidenza, "senza preclusioni alcune sui candidati".