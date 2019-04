Commissione Affari Economici Parlamento europeo Dombrovskis: "Frenata economia è marcata, soprattutto in Italia" Il vice presidente poi parlando di Brexit ha annunciato che la Commissione "ha completato i preparativi per un 'no-deal' e preparato delle misure di emergenza" visto che il 12 aprile c'è il rischio materiale che il Regno Unito possa uscire dalla Ue "senza accordo"

L'Unione europea è di fronte a un "rallentamento continuo e marcato" dell'economia. Lo dice il vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, annunciando che le cifre della crescita "saranno inferiori nelle nostre previsioni di primavera". Intervenendo al Parlamento europeo, Dombrovskis ha aggiunto che il rallentamento si farà sentire "soprattutto in Italia", ma un calo è prevedibile anche in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.Sulla Brexit, Dombrovskis ha sottolineato: "C'è il rischio materiale che il 12 aprile il Regno Unito possa uscire dall'Ue senza accordo, questo rischio esiste ed è reale". Il commissario all'euro ha poi aggiunto che la Commissione "ha completato i preparativi per un 'no-deal' e preparato delle misure di emergenza. Saremo in grado di mitigare tutte le possibili conseguenze negative, ma i mercati dovranno adeguarsi alla nuova situazione", ha proseguito. Secondo Dombrovskis "poi ci sono dei rischi residui, che dovranno essere affrontati dagli stati membri con misure prese dalle autorità nazionali".