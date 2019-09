Molestie, Domingo annulla i suoi impegni al Metropolitan di New York Doveva partecipare alla messa in scena del Macbeth di Giuseppe Verdi

Placido Domingo ha disdetto la propria presenza al Metropolitan Opera di New York (Met), a poche ore dall'inizio del Macbeth di Giuseppe Verdi. Il tenore, coinvolto in uno scandalo di moleste sessuali, ha fatto sapere che non tornera' al teatro. Il ritiro di Domingo, spiega il New York Times, è arrivato dopo che molti tra gli addetti avevano espresso perplessità sulla sua presenza. Altre istituzioni musicali, come la Philadelphia Orchestra e la San Francisco Opera, hanno già annullato date che prevedevamo la presenza di Domingo.