Donna scomparsa a Brescia, fermato il marito L'uomo è stato immortalato da telecamere di sicurezza mentre trascinava un sacco nero in un'auto

Una donna marocchina di 29 anni, madre di due figli di tre e nove anni, è scomparsa da domenica sera a Brescia. Il marito, connazionale e maggiore di lei di 21 anni, è in stato di fermo disposto dalla Procura di Brescia per omicidio volontario e occultamento di cadavere. I due vivevano separati da tempo. L'uomo, che nega ogni addebito, è stato immortalato dalle telecamere di un bar mentre sotto casa della moglie, in via Milano, nella notte tra domenica e lunedì trascina e poi carica in auto un grosso sacco nero. Indaga la Squadra Mobile della Questura di Brescia.