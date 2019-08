Si cerca il compagno Donna trovata morta ad Acilia, possibile omicidio-suicidio

Condividi

Una romana di 59 anni è stata trovata morta in casa in zona Acilia, a sud di Roma. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto venerdì dai carabinieri di Ostia nella villetta della vittima, che era satura di gas. E' stato trovato anche un foglio manoscritto che lascia intendere che la donna e il suo compagno, al momento irreperibile, volessero farla finita. L'auto del compagno della donna, un 65enne, è stata trovata sulla riva del Tevere ad Ostia Antica con il tubo di scarico dentro l'abitacolo.Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Ostia che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e, al momento, ipotizzano un omicidio-suicidio.