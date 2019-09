A Ponte di Nona, periferia della Capitale Donna trovata morta a Roma, era seminuda Al fianco al cadavere c'era una borsetta con documenti, riconducibili ad una 89enne scomparsa nei giorni scorsi. Indagini in corso dei carabinieri

Era seminuda la donna trovata morta questa mattina in via Don Primo Mazzolari, davanti al centro commerciale Unico di Ponte di Nona, nella periferia della Capitale. La gonna e gli slip erano ripiegati sul terreno accanto al corpo.Al fianco al cadavere c'era una borsetta con documenti, riconducibili ad una 89enne scomparsa nei giorni scorsi, e soldi. Dai primi accertamenti sembra che il corpo non presenti segni di violenza, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. Al momento, secondo chi indaga, non sembrerebbe un omicidio. Ad indagare sul caso i carabinieri di Tivoli, coordinati dall'aggiunto Nunzia D'Elia e dal pm Maria Caterina Sgrò.