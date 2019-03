​Donna uccisa a Nuoro, uomo in fuga

La scena del crimine

È in fuga l'uomo che poco prima delle 17 ha sparato con una pistola uccidendola l'ex moglie, una donna di 49 anni, e ferendo gravemente il nuovo compagno della vittima, anche lui 49enne, ora ricoverato nel Reparto di Rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro.Lo sparatore sarebbe un agente della Polizia Penitenziaria, coetaneo dell'ex moglie.I carabinieri della Compagnia di Nuoro, giunti subito sul posto, stanno ricostruendo la dinamica del fatto di sangue e cercando di capire il motivo per cui l'uomo è arrivato di sorpresa in casa della donna e abbia fatto fuoco su di lei e sul nuovo compagno.