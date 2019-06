Cisterna di Latina Donna uccisa in casa: il marito ha confessato L'omicidio nella notte nel quartiere San Valentino

Ha confessato il marito della donna trovata morta stamani in casa a Cisterna di Latina. L'ammissione di colpevolezza da parte dell'uomo, 35 anni come la vittima, è arrivata dopo alcune ore di interrogatorio.L'uomo era stato portato in caserma dai carabinieri del comando provinciale di Latina attorno alle 10.La donna è stata uccisa con un colpo alla testa. I vicini hanno raccontato di una violenta lite avvenuta nella notte. A ritrovare il corpo privo di vita della donna la figlia di 10 anni che ha chiamato un parente che a sua volta ha avvisato i carabinieri.Il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il colonnello Gabriele Vitagliano ha confermato che il marito della donna, che lavora come autotrasportatore, era stato rintracciato perché era uscito all'alba per recarsi al lavoro con un amico.