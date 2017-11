​Dopo 9 ribassi consecutivi la borsa di Milano ancora volatile

Condividi

Milano

di Marzio QuaglinoArrivano dall’Asia segnali di recupero delle borse dopo ribassi a raffica. Tokyo si lascia alle spalle sei sedute in calo chiudendo con un progresso dell’1,47%. In Europa segno più, ma non per tutti. Londra è appena sopra la parità, mentre Francoforte e Parigi guadagnano quasi mezzo punto percentuale. Ancora incerto l’andamento di Milano. Partenza positiva poi l’inversione di rotta e ora l’indice Ftse Mib segna -0,07%.Sul listino di Piazza Affari ancora bersagliate dalle vendite le banche con Banco Bpm giù del 2,71%.Gli aumenti di capitale continuano a penalizzare il Credito valtellinese -9,17% e Carige sospesa in avvio in attesa di un consiglio di amministrazione straordinario. Dopo il -26% di ieri recupera invece il Sole 24 Ore (+0,94%) nell’ultimo giorno utile per la sottoscrizione delle nuove azioni.Sul mercato delle materie prime torna sopra i 62 dollari al barile il petrolio del mare del Nord.Infine sul valutario l’euro recupera qualche posizione sul dollaro riportandosi vicino alla soglia di 1,18.Aggiornamento ore 9.30