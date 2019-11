Droga, maxi sequestro di coca a Gioia Tauro: una tonnellata nascosta tra le banane

Sequestro record di cocaina al porto di Gioia Tauro. I Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e i colleghi del Ros e i finanzieri del Comando provinciale, con il supporto dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e di funzionari Europol, hanno sequestrato 1.176 chili di stupefacente, nascosti in 144 imballi in un container refrigerato adibito al trasporto di banane.Il container, proveniente dal Sud America, era destinato secondo i documenti di viaggio in Germania. Si tratta di uno dei sequestri più ingenti mai effettuati sul territorio nazionale: la cocaina, purissima, una volta tagliata ed immessa sul mercato avrebbe fruttato ai trafficanti oltre 250 milioni di euro. Il bacino del Porto di Gioia Tauro si conferma strategico nelle rotte della droga: Guardia di finanza ed Agenzia delle Dogane solo negli ultimi 12 mesi hanno sequestrato oltre 2,5 tonnellate di cocaina.