Incidenti in montagna Due alpinisti morti sulle Alpi Giulie ​I recuperi sono resi difficoltosi dalle condizioni meteo incerte. L'elicottero della Protezione Civile FVG ha difficoltà a bucare la coltre di nubi presente in quota

Due alpinisti sloveni hanno perso la vita sul monte Jof Fuart, in territorio italiano. I corpi - informa il Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia - sono stati individuati nei pressi della cosiddetta "Galleria" sopra lo zoccolo della parete iniziale, ad una quota di circa 2.350 metri. Si tratta di un uomo e una donna, che avevano deciso di percorrere la via di salita "normale" al Jof Fuart, che parte poco sopra il Rifugio Corsi, nel Tarvisiano. Sul posto ci sono dieci tecnici operativi, tra finanzieri e uomini del Cnsas.L'allarme è stato dato questa mattina dal centro internazionale di Thorl Maglern (Austria) e smistato alla stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil e alla Guardia di Finanza di Sella Nevea (Udine).Le ricerche sono subito partite e sono state individuate le due auto dei due alpinisti nel parcheggio sottostante il sentiero che conduce al Rifugio Corsi.I recuperi sono resi difficoltosi dalle condizioni meteo incerte. L'elicottero della Protezione Civile FVG ha difficoltà a bucare la coltre di nubi presente in quota.