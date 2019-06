ITALIA

2019/06/28 14:20

Cassinetta di Lugagnano (Milano) Due disabili caduti nel Naviglio, un morto e un ferito grave Il primo ad essere recuperato dalla squadra sommozzatori dei vigili del Fuoco è stato un 31enne. Tirato fuori dall'acqua in condizioni gravi, è stato rianimato e portato con l'elisoccorso al San Raffaele. Per il coetaneo, invece, non c'è stato niente da fare. È morto in acqua.

Condividi Sono entrambi disabili i ragazzi che questa mattina sono precipitati nel Naviglio Grande nel Milanese. Facevano parte di un centro disabili diurno di Macherio e stavano facendo una gita lungo il Naviglio, a bordo di tricicli adattati alle persone con handicap.



Percorrendo la pista ciclabile che costeggia il fiume, i due sono precipitati all'altezza di Cassinetta di Lugagnano (Milano). I ragazzi erano legati ai tricicli con cinture di sicurezza. Il primo ad essere recuperato dalla squadra sommozzatori dei vigili del Fuoco è stato un 31enne. Portato fuori dall'acqua in condizioni gravi, è stato rianimato. L'elisoccorso lo ha trasportato poco dopo in ospedale al San Raffaele, dove si trova tuttora in pericolo di vita. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno recuperato la sua bicicletta.



Dopo qualche ora, è stato trovato e recuperato il cadavere del coetaneo. L'uomo era ancora legato con la cintura di sicurezza al mezzo col quale è finito in acqua dopo aver urtato una carrozzina dello stesso tipo guidata dall'altro ragazzo.

