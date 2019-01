Antivigilia Natale copto Egitto: bomba presso chiesa copta, muore artificiere nel tentativo di disinnescarla Esplosione di una bomba nelle vicinanze di una chiesa a Il Cairo. Fonti militari hanno riferito che un poliziotto è morto mentre altri due sarebbero rimasti feriti

di Tiziana Di Giovannandrea Al Cairo un artificiere è morto mentre cercava di disinnescare un ordigno identificato dalle forze di sicurezza egiziane nelle vicinanze della Chiesa della Vergine Maria e di San Macario, nel quartiere Nasr City ad Est della capitale. Fonti militari ne hanno dato notizia ai media.Altri due artificieri sarebbero rimasti feriti nell'esplosione. L'attentato cade alla vigilia della partecipazione del presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi alla messa del 6 gennaio per il Natale copto con la quale verrà inaugurata la Cattedrale della Nascita di Cristo, la chiesa cristiana più grande del Medio Oriente.Il ministero dell'Interno ha precisato che la bomba era nascosta in una borsa nei pressi della chiesa e di una moschea. La vittima è il maggiore di Polizia Mostafa Ebeid. Per quanto riguarda il numero dei feriti, alcune fonti parlano di un ferito, mentre altre parlano di due feriti sempre fra le forze di sicurezza egiziane.Circa il 10-15% della popolazione egiziana è di religione copta.La Chiesa copta in Egitto è la più grande comunità cristiana del Medio Oriente e la celebrazione del Natale avverrà tra domani sera e dopodomani.In occasione della Festività, le misure di sicurezza sono state rafforzate per evitare attentati che già nel passato sono avvenuti presso luoghi di culto copti in Egitto.Nell'aprile del 2017 ci fu un doppio attentato a Tanta e ad Alessandria che causarono 45 vittime, tra cui un terrorista. Altre 29 persone persero la vita nel dicembre del 2017 in un attacco alla chiesa copta di Helwan, a Sud del Cairo.