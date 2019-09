In 8 giorni di proteste contro al Sisi arrestate 2231 persone Egitto: arrestato Alaa Abdel Fattah, attivista e volto della primavera araba Ancora proteste contro il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e ancora arresti. Oltre 2000 negli ultimi giorni. In carcere è tornato anche Alaa Abdel Fattah, attivista della primavera araba e già sottoposto a regime di libertà vigilata

L'attivista Alaa Abdel Fattah

Torna in carcere l'attivista icona della Primavera araba. Alaa Abdel Fattah era in libertà vigilata dopo aver scontato una pena di cinque anni. Secondo quanto ha denunciato la famiglia dell'attivista, Alaa sarebbe stato rapito dalla stazione di polizia in cui era obbligato a rientrare ogni sera."Alaa è stato rapito dalla stazione di polizia di Dokki in cui è costretto a rientrare ogni notte" in virtù delle condizioni di libertà vigilata, ha scritto su Twitter la sorella, Mona Seif, anche lei nota attivista. "Volevano fare finta di lasciarlo andare alle 6 di mattina come ogni giorno, ma dal momento che mamma lo stava aspettando alla fine hanno dovuto ammettere che è stato arrestato di nuovo!", ha aggiunto. E ancora: "Non sappiamo dove sia Alaa. La stazione di polizia dice che molto probabilmente è in mano ai servizi di sicurezza. Seriamente non abbiamo nessuna informazione su di lui".Abdel Fattah, 37 anni, sta scontando cinque anni in libertà vigilata dopo avere terminato a marzo di scontare una condanna a cinque anni di detenzione per avere protestato contro una legge del 2013 che vietava le manifestazioni pubbliche. Le condizioni di libertà vigilata gli richiedono di recarsi in una stazione di polizia vicino la sua casa del Cairo alle 18 ogni sera e di rimanere in cella di notte e fino alle 6 del mattino dopo. Stamattina però non è stato rilasciato. A giugno Alaa Abdel Fattah aveva riferito ad AFP che il personale di sicurezza gli aveva ordinato di smettere di parlare in pubblico delle sue condizioni di libertà vigilata altrimenti sarebbe stato rimandato in carcere a tempo indefinito.Su alcuni siti arabi di informazione si legge anche che Alaa sarebbe stato invitato a non prendere parte alla manifestazioni di piazza. Una indicazione che Alaa Abdel Fattah ha seguito, visto che gli obblighi di rientro in caserma gli hanno impedito di partecipare materialmente alle proteste che a Il Cairo hanno preso vita soprattutto nelle ore serali. Abdel Fattah è stato però molto attivo su Twitter e nelle ultime settimane ha commentato le proteste avvenute in Egitto. Fattah sarebbe quindi indagato per aver incitato alla protesta alla quale essendo sotto controllo giudiziario non ha comunque partecipato.Nelle tensioni di questi giorni, con proteste di piazza contro il presidente Abdel-Fattah Al-Sisi, la polizia egiziana ha effettuato numerosi arresti. Secondo quanto riportano le organizzazioni per la tutela dei diritti dell'uomo, in otto giorni di protesta sono state fermate dalla polizia 2.231 persone. Lo riferisce sulla propria pagina facebook il Centro egiziano per i diritti economici e sociali, una ong impegnata nella tutela dei diritti umani. Dei fermati, 1.198 sono stati portati davanti al giudice mentre degli altri 1.024 non vi sono notizie sulla loro situazione.