Il voto del 4 marzo Elezioni 2018, il MoVimento 5 Stelle presenta i suoi candidati Divulgato sul Blog delle Stelle i candidati nel plurinominale secondo i risultati delle parlamentarie

di Tiziana Di Giovannandrea Sul blog di Beppe Grillo sono uscite le liste dei vincitori delle parlamentarie del MoVimento 5 Stelle. I candidati saranno presenti nei collegi plurinominali e si tratta delle persone più votate sulla piattaforma Rousseau.Scorrendo la lista, che è scaricabile, si vede che i "big" del MoVimento, risultano tutti capolista nei collegi plurinominali.Il dettaglio dei risultati sarà pubblicato nei prossimi giorni, si legge nel sito, quindi si saprà quanti consensi i candidati hanno ottenuto dagli attivisti che hanno parecipato alle parlamentarie, inclusi gli esponenti di primo piano dei pentastellati. Le liste di candidati diffuse sono due, una relativa ai candidati titolari ed una relativa ai candidati supplenti.Primi nei loro collegi, risultano il leader candidato premier M5S Luigi Di Maio, Roberto Fico, Paola Taverna, Carla Ruocco, Manlio Di Stefano, Danilo Toninelli.Primi anche Riccardo Fraccaro in Trentino Alto Adige e Carlo Sibilia in Campania.Giulia Grillo è prima in lista nel secondo collegio Sicilia 2 alla Camera, Laura Castelli prima nel primo collegio in Piemonte 1 e Fabiana Dadone prima nel secondo collegio Piemonte 1 mentre Nicola Morra è capolista al Senato in Calabria. Pierluigi Paragone è primo nel collegio Lombardia 3.Nel collegio Lazio 2 è arrivato primo alle parlamentarie del M5S per l'elezione del nuovo Senato anche Elio Lannutti, storico fondatore dell'Adusbef. Nel collegio del Lazio 1 il giornalista Franco Fracassi è stato il quarto votato per la corsa verso Palazzo Madama.Ora, diversi i parlamentari uscenti, stando alle liste diffuse dal blog di Beppe Grillo, sono a serio rischio di restare fuori alla prossima legislatura essendo finiti terzi o quarti nelle liste per i collegi plurinominali, in considerazione anche delle quote rosa, ma un'ancora di salvataggio è rappresentata dal possibile ripescaggio per i collegi uninominali.