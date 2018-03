Il voto dei big Elezioni: i primi a votare Mattarella e Gentiloni Il segretario del Pd, Matteo Renzi ha votato questa mattina a Firenze. Il candidato premier dei 5 Stelle, Luigi Di Maio a Pomigliano d'Arco. Il Leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in tarda mattinata a Milano. Mentre il leader della Lega Salvini è atteso al voto sempre nel Capoluogo lombardo, ma nel pomeriggio. Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia si recherà a votare invece alle 12

Condividi

Ho votato nella mia Firenze. Buon voto a tutti, buona domenica. E viva la democrazia #elezioni #4marzo — Matteo Renzi (@matteorenzi) 4 marzo 2018

E voi, Sorelle e Fratelli d'Italia, siete già andati a votare? #elezionipolitiche2018 #4Marzo2018 pic.twitter.com/vYakQ0hctp — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 4 marzo 2018

E' iniziata la parata di big che si sono recati ai seggi a votare. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato a Palermo stamattina attorno alle 8,35 nella scuola Giovanni XXIII del quartiere Libertà. Nel capoluogo regionale siciliano si sono registrati dei ritardi nell'apertura di alcuni seggi per un errore nella stampa e nella consegna delle schede elettorali a Palermo in più di 200 sezioni.Voto nella capitale per il premier Paolo Gentiloni dove al seggio lo attendeva una grande folla di telecamere e fotografi.Il segretario del Pd Matteo Renzi ha votato questa mattina alle 9,22 a Firenze al seggio del liceo classico Macchiavelli, in Borgo Santo Spirito. Renzi, arrivato a piedi insieme alla moglie Agnese Landini e alla segretaria metropolitana del Pd fiorentino Caterina Biti, ha stretto la mano agli scrutatori e al presidente di seggio e, dopo aver chiesto spiegazioni sul meccanismo antifrode delle schede elettorali e dopo aver espresso il suo voto, ha salutato dicendo: "Scusate il disturbo".Il segretario dem, prima di allontanarsi, ha annunciato "seguirò i risultati a Firenze dalla sede del Pd metropolitano e andrò a Roma domattina".Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha votato a Milano, in via Scrosati, dopo una breve parentesi di voto nella capitale. ll Cav aveva infatti trasferito la residenza a palazzo Grazioli nel 2013 dopo la condanna per frode fiscale nel processo Mediaset. A Roma aveva partecipato alle elezioni amministrative per la scelta del sindaco della Capitale, e poi per il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Berlusconi, aspetterà, come è consuetudine, i risultati a Villa San Martino e non è detto che si muova da Arcore. Il leader leghista invece Matteo Salvini voterà sempre nel capoluogo lombardo, ma nel pomeriggio, nel seggio di via Martinetti 25.Giorgia Meloni ha votato presso il seggio di Viale Beata Vergine del Carmelo 75. In serata dovrebbe invece raggiungere il suo comitato elettorale per seguire lo spoglio elettorale in Via Malfante 83 (zona Garbatella).

Luigi Di Maio ha votato nella sua Pomigliano D'Arco (Na), l'appuntamento all'Istituto Sulmona Leone, e come annunciato in tv passerà la giornata e parte della serata in famiglia per poi raggiungere il comitato del Movimento 5 Stelle a Roma. Beppe Grillo invece non si dovrebbe spostare da Genova, dove si trova il suo seggio elettorale a Sant'Ilario. Il leader dei grillini in occasione del voto ha scritto su twitter:

Da ascoltare oggi a volume "Elevato"! (Dal sec 0.30) https://t.co/xe2pX3J1Q6 — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 4 marzo 2018

Per Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, voto previsto a Roma nella scuola in viale Tintoretto. Il comitato elettorale di Leu sarà allestito a Trastevere, dove molto probabilmente i big transiteranno quando lo spoglio sarà a buon punto.

Andate a votare, non rinunciate a questo diritto. Buona domenica! #elezioni2018 pic.twitter.com/MR6hiumZBC — Pietro Grasso (@PietroGrasso) 4 marzo 2018

Attesi altri vip alle urne anche Pier Luigi Bersani, che voterà in provincia di Piacenza, e Massimo D'Alema che invece lo farà a Roma. In casa Leu cambiamento anche per Laura Boldrini, che ha spostato la sua residenza a Milano, si rè recata nel seggio del Liceo Classico Berchet. Ai giornalisti che la attendevano al seggio nel liceo Berchet, la Boldrini non ha rilasciato dichiarazioni limitandosi ad augurarsi che "vada tutto bene e che gli italiani vadano a votare". "Andate a votare anche voi", si è raccomandata rivolgendosi a cameramen e fotografi.



Io ho votato! Buon voto a tutti e a tutte da Bolzano. #elezioni #4marzo pic.twitter.com/hVGfSSrIzd — maria elena boschi (@meb) 4 marzo 2018

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Elena Boschi, ha votato. Era accompagnata da Gianclaudio Bressa (candidato per il Senato) e dal segretario del partito Democratico Altoatesino Alessandro Huber. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione.