Le prime reazioni Comunali. Salvini: sono contento. Di Maio: noi in affanno? Falsità media. Gentiloni: Pd non è morto I risultati - commenta Marcucci - dicono che il Partito Democratico c'è. E' un'indicazione importante per le prossime settimane: si devono evitare in tutti modi liti interne e recriminazioni che anche nel recente passato hanno influito pesantemente sui risultati del partito. Mentre Speranza di Leu - sottolineando il difficile momento politico - dice: sostegno ai candidati di centrosinistra al ballottaggio. Meloni: centrodestra unito vince

Il #Pd deve cambiare da cima a fondo, ma la notizia della sua morte era fortemente esagerata. C'è bisogno di #alternativa al Governo a guida Salvini. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 11 giugno 2018

Complimenti e buon lavoro a @DelBono2018 confermato sindaco a Brescia. Dal nord al sud segnali incoraggianti per il @pdnetwork che regge nonostante le cupe previsioni di molti commentatori e porta al ballottaggio ottimi candidati — Lorenzo Guerini (@guerini_lorenzo) 11 giugno 2018

#amministrative2018: FdI cresce ancora, il centrodestra unito vince, il PD perde i suoi fortini e il m5s non pervenuto... E ora pronti per i ballottaggi! pic.twitter.com/oaVppTD0ar — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 11 giugno 2018

Soddisfatto il centrodestra, in particolare la Lega per l'esito delle elezioni comunali che hanno chiamato alle urne circa sette milioni di italiani in 760 comuni. E speranza per il Partito Democratico, che dopo il pessimo risultato ottenuto lo scorso 4 marzo, ha tenuto in molte città, dove andrà al ballottaggio. E in alcune ha vinto al primo turno."La Lega con il centrodestra avanza alle amministrative col voto di ieri? "Sono molto contento. Per i sindaci e i cittadini, che avranno ottimo sindaci. E per i ballottaggi in città difficilissime sino a ieri". Così Matteo Salvini risponde, intercettato a Roma dalla stampa, commentando l'esito del voto delle amministrative in vari comuni d'Italia."Ogni volta che ci sono delle elezioni amministrative i media raccontano sempre la solita solfa, che siamo in affanno, che rispetto alle politiche e' andata male e che quindi siamo prossimi alla scomparsa. E' una lettura che continuano a riproporre da 5 anni a questa parte, che si è sempre rivelata falsa e che si rivelerà tale anche questa volta". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. "Rispetto al 2013 abbiamo la possibilità di triplicare i nostri sindaci e questo è il nostro obbiettivo per i ballottaggi del prossimo 24 giugno", assicura il capo politico M5s. E prosegue: "Vi annuncio fin da ora che nei prossimi giorni andrò a dare una mano ai nostri candidati perchè è importantissimo rispondere a queste esigenze di cambiamento"."Il Partito democratico c'è ed è in corsa in quasi tutti i ballottaggi delle elezioni comunali. E' un'indicazione importante per le prossime settimane: si devono evitare in tutti modi liti interne e recriminazioni che anche nel recente passato hanno influito pesantemente sui risultati del partito". Lo afferma il capogruppo dem a Palazzo Madama Andrea Marcucci in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Un grande merito va riconosciuto- sottolinea Marcucci- ai nostri candidati sindaci e alla loro capacità di ascolto delle comunità locali. E' un bacino di grande ricchezza che il Pd deve valorizzare e sostenere in tutti i modi, mettendo in soffitta divisioni correntizie. Ora tutti al lavoro per il secondo turno"."Il #Pd deve cambiare da cima a fondo, ma la notizia della sua morte era fortemente esagerata. C'è bisogno di #alternativa al Governo a guida Salvini. Così su twitter l’ex premier Paolo Gentiloni dopo l’esito delle comunali“Complimenti e buon lavoro a @DelBono2018 confermato sindaco a Brescia. Dal nord al sud segnali incoraggianti per il @pdnetwork che regge nonostante le cupe previsioni di molti commentatori e porta al ballottaggio ottimi candidati” Così Lorenzo Guerini, coordinatore della Segreteria nazionale del Pd, su Twitter."In un momento come questo, in cui il governo mostra il suo volto peggiore nella vicenda acquarius, venendo meno al rispetto di alcuni capisaldi del diritto internazionale, dobbiamo dare forza, al ballottaggio, al maggior numero possibile di candidati progressisti, civici e di centrosinistra”. Lo ha dichiarato questa mattina il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante lo Speciale Elezioni del Tg1.Fdi cresce ancora, il centrodestra unito vince, il Pd perde i suoi fortini e il M5s non pervenuto...E ora pronti per i ballottaggi. Così Giorgia Meloni - mostrando una grande bandiera tricolore - sul suo profilo twitter commentando la tornata elettorale.