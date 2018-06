Elezioni amministrative Di Maio: "I sindaci M5s avranno il governo dalla loro parte". Poi si corregge, ma monta la polemica Alla vigilia delle elezioni amministrative in oltre 700 comuni è bufera sulle affermazioni del vicepremier e ministro del Lavoro

di Tiziana Di Giovannandrea A poche ore dal voto amministrativo, che coinvolge quasi 7 milioni di italiani, in mattinata il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha pronunciato in un video messaggio su Facebook una dichiarazione che ha fatto imbufalire gli avversari politici di sinistra ma anche la destra con in testa Giorgia Meloni, creando non poco sconcerto ed indignazione.La pietra dello scandalo è stata l'affermazione del vicepremier secondo cui "avere sindaci 5 stelle nei singoli comuni italiani significa avere sindaci che hanno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi"."Caro Di Maio, siete il governo della Repubblica, non il governo degli amici. Hai il dovere di servire tutti i Comuni, rispettando le scelte dei cittadini. Si chiama democrazia e senso dello Stato #schienadritta", scrive su Facebook il segretario reggente"Di Maio corregga e chiarisca le sue parole su sostegno del governo ai sindaci del M5S. Sono affermazioni gravi, in generale. Ancora più gravi oggi alla vigilia del voto. Il governo nazionale è a sostegno di ogni sindaco, senza guardare alle appartenenze partitiche perché il sindaco rappresenta tutta la sua comunità, non soltanto una parte. Di Maio lo ricordi e lo dichiari. Dopo aver affermato che 'adesso lo Stato siamo noi', il vice-presidente del Consiglio continua a fare uscite pericolose". E' quello che ha affermato il deputato di(LeU)Tra lo sconcertato e il perplesso la replica della leader di: "Matteo Salvini nostro alleato nella maggior parte dei Comuni che vanno al voto contro candidati Cinquestelle, spieghi a Luigi Di Maio che i cittadini non si ricattano. Domani si vota in oltre 700 Comuni italiani – continua Meloni - Il neo vicepremier Di Maio dice che ai cittadini conviene votare sindaci del M5s perché così avranno un governo amico. Scusa Luigi Di Maio e invece i Comuni che dovessero scegliere un sindaco di un altro colore non potranno parlare con i ministri grillini? I milioni di cittadini che voteranno sindaci di centrodestra o di Fratelli d'Italia non saranno ascoltati dal Governo Conte?"Interviene nell'agone anche un 'vecchio leone' della politica come: "Premesso che i sindaci dei Cinque Stelle sono un numero modesto, debbo dire che sono fuori controllo democratico le dichiarazioni del ministro Di Maio circa la sua vicinanza nella gestione del potere ai soli sindaci del suo movimento. Queste sue parole - secondo Mastella - lasciano allibiti. O è una delle tante gaffe oppure è un modo per chiedere agli elettori di piegarsi agli ordini del nuovo potere pentastellato. In questo caso occorre una autentica resilienza democratica".Per il governatore della"i sindaci gli elettori e le persone libere di 5 Stelle dovrebbero ribellarsi alla gravità delle parole di Di Maio. I cittadini sono tutti uguali".Visto il vespaio suscitato, in serata, sempre tramite Facebook, il capo politico del M5Sha precisato meglio le sue parole: "Sono accusato in queste ore di voler lasciare soli i Sindaci. Sappiano tutti i primi cittadini Italiani che sarò dalla loro parte sempre, al di là del colore politico, soprattutto nella soluzione delle crisi aziendali che vertono sul proprio territorio. Qualcuno dirà che non dovrei neanche dirlo ma che è un dovere farlo. Sono d'accordo ma diciamo pure che negli ultimi anni questo dovere non è stato per nulla scontato. Per questo sento il dovere di affermarlo", dice. "Parlate con i Sindaci italiani e chiedete loro quanti soldi sono stati tagliati alle loro amministrazioni negli ultimi 7 anni. Chiedete loro se hanno potuto contare sul governo centrale o se si sentono garantiti dal nuovo codice degli appalti che scarica su di loro oneri e responsabilità a tal punto da immobilizzare l'intera macchina amministrativa", scrive Di Maio. "Quante volte ho sentito il grido disperato dei primi cittadini che mi dicevano "Noi siamo la prima istanza dello Stato, è da noi che i cittadini vengono a chiedere lavoro, aiuto per pagare le tasse, o di accedere ai servizi sociali e sanitari. Non lasciateci soli!" e aggiunge ancora: "In questi cinque anni io ho incontrato, ascoltato e lavorato insieme ai sindaci di tutte le forze politiche. Ne ho incontrati tanti durante la campagna elettorale così come in questi ultimi 3 mesi".