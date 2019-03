Il candidato di centrodestra vince Basilicata, successo di Bardi. Salvini: il nostro non è voto di pancia. Di Maio ai 5s: non mollate Come commentano i leader dei vari partiti quest'ultima tornata di elezioni regionali? Forza Italia pensa al prossimo voto in Piemonte mentre Zingaretti chiede unità al Pd

"In queste ore io non ci sto a questa narrazione che parla di crollo. Antonio Mattia, senza le ammucchiate, sarebbe il presidente della Basilicata, in una Regione in cui c'erano impresentabili, portavoti di tutti i tipi. Qua si sta cercando di utilizzare qualsiasi risultato elettorale, anche quello del più piccolo comune d'Italia per dire che deve cadere il governo. Ma questa è la speranza del sistema, e non accadrà". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio commentando i dati delle elezioni regionali in Basilicata. "Mattia ha fatto un risultato importante perché è uno che non ha mai mollato lo voglio dire a tutto il Movimento, sono le persone che non hanno mai mollato che determinano il risultato. Il dato della Basilicata ci incoraggia a sapere che i nostri risultati delle Regionali sono sempre sotto di dieci o venti punti quelli delle Politiche. Quindi siamo perfettamente in linea". "Questo è il momento di non mollare. Vedo che qualche portavoce a volte ha paura di andare in tv perché si sente aggredito da qualche conduttore, questo è il momento di combattere", sottolinea."Siamo al governo da nove mesi. Quello alla Lega non è un voto di rabbia o di pancia, ma di speranza e prospettiva del futuro, che rimette al centro gli uomini, la famiglia e il lavoro". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza a Milano sull'esito delle regionali in Basilicata."I 5 Stelle hanno avuto comunque un buon risultato. Se fossi Luigi Di Maio, non mi preoccuperei". Così Salvini ha risposto a chi gli ha chiesto di commentare il risultato del Movimento 5 Stelle alle regionali in Basilicata. "Per quello che mi riguarda, si va avanti. Gli sconfitti stanno a sinistra, sono loro che governavano quella regione", ha aggiunto.Il presidente del Consiglio, Giuseppe. Il governo sta marciando a passo veloce. I risultati stanno arrivando. E questa è la cosa più importante, ha concluso Conte.Silvio Berlusconi ha avuto cordiali telefonate con la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e con il segretario della Lega, Matteo Salvini. Al centro dei colloqui, si apprende, il "grande successo" della coalizione di centrodestra in Basilicata, una Regione "sottratta al dominio della sinistra dopo oltre venti anni". Si è parlato delle prossime campagne elettorali per il governo del Piemonte e delle città che dovranno eleggere i nuovi sindaci questa primavera.Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a proposito dei risultati in Basilicata ha detto: "Purtroppo in Basilicata avevamo presentato addirittura 4 simboli diversi. Anzi, per la verità, il simbolo del Pd non era stato neanche presentato. C'era un'unica dicitura, 'Comunità democratiche'. Insieme questi 4 simboli - ha continuato ancora - raccolgono circa il 23 per cento rispetto al 16 per cento delle politiche. Lo ripeto, è ovvio che bisogna cambiare".