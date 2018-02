Forza Italia Elezioni, Berlusconi: candidato premier? Io sono disponibile Il leader di FI rilancia Tajani ma non esclude altri papabili. "Attendo ok di Antonio, ma potrebbero uscire fuori sorprese"

Tajani è l'uomo giusto? "Mi piacerebbe che fosse lui'' il candidato premier di Fi e infatti "siamo rimasti d'accordo che spetterà a lui" dire ''se sarà disponibile''. Ma altre candidature "sorprendentemente potrebbero uscire fuori... Io sono sempre disponibile...".Ospite di 'Skytg24', Silvio Berlusconi rilancia la candidatura di Antonio Tajani a palazzo Chigi in caso di vittoria del centrodestra con Fi primo partito il 4 marzo, ma non esclude una sua nuova candidatura per la premiership."Salvini sa che daremo ai tecnici la decisione" sulla Fornero. "Per ora ho lasciato prevalere lui" sull'abolizione della legge nel programma del centrodestra, ha aggiunto nel corso del programma il leader di Forza Italia.Se il candidato premier di Berlusconi "è Tajani, è un fatto di chiarezza. A me non era sembrato così chiaro, nel senso che Berlusconi un giorno dice che è Tajani e un giorno dice 'ho i nomi coperti'... E i nomi coperti portano scenari coperti. E sugli scenari coperti io non mi sento tranquillizzata. Se lo scenario è Tajani, per me è un elemento di chiarezza: gli italiani scelgano tra avere Giorgia Meloni, Matteo Salvini o Antonio Tajani presidente del Consiglio. Si vota su questo all'interno del centrodestra. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader Fdi, ospite di "Porta a porta".