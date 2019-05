Europee 2019 Europee, la chiusura della campagna elettorale Sono circa 400 milioni gli elettori e questa è la nona volta che i cittadini dell'Unione Europea votano per eleggere i rappresentanti del Parlamento europeo



Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Ultimo giorno della campagna elettorale. Di Maio e Salvini continuano nelle loro schermaglie perché entrambi sanno che il voto delle Europee è destinato a modificare i rapporti di forza all'interno del governo.spiega:"Di Maio in questi ultimi giorni me ne dice di tutti i colori. Capisco che sia nervoso perché i sondaggi dicono che la Lega è forte e il M5S ha qualche problemino…", parlando dei suoi argomenti di battaglia, l'immigrazione, la Flat Tax e la Tav. "E' evidente che nel governo non va tutto bene, anche se sono contento di quanto fatto finora", aggiunge specificando però che dei "no" dei Cinque Stelle la Lega è 'stufa' perché: "Non si può bloccare il paese da Nord a Sud".Il Capo politico del M5Safferma: "Il sorpasso della Lega? Lo decideranno gli elettori domenica. Siamo sempre stati sfavoriti e gli italiani ci hanno sempre stupito", sostenendo come il Movimento 5 Stelle sia l'unico partito a non essere coinvolto nella "nuova tangentopoli", attaccando l'alleato di governo leghista che sul caso Siri "si è comportato un po' da casta", e sulle eventuali modifiche al reato di abuso d'ufficio "torna all'epoca delle leggi ad partitum".segretario del Pd, spera nel sorpasso del suo partito rispetto il M5S: "Gli italiani hanno capito che l'Europa così non va, ma i nazionalismi già sono stati messi alla prova qualche decennio fa e abbiamo visto come è finita", argomenta. Per questo il centrosinistra deve rimanere unito e mobilitarsi "perché è tornato il tempo di combattere per le nostre idee"., dal salotto Barbara d'Urso, sceglie una metafora calcistica: "Alle Europee gli italiani potranno esporre il cartellino rosso per questi signori del M5S", mostrando proprio un cartellino vero e proprio., per Fratelli d'Italia, si dice sicura che il partito di cui è a capo supererà il risultato delle politiche ma "non dico di quanto, per una questione scaramantica" dice.La leader di +Europadurante il comizio a Milano, riferendosi ai primi dati delle elezioni europee in Olanda commenta: "La bufala che saremmo stati travolti dall'ondata sovranista e populista inizia a perdere pezzi. Lo abbiamo visto in Olanda e penso che avremo altre sorprese. In Austria quelli dell''onestà, onestà onestà non sono riusciti ad arrivare neanche a Milano perché hanno li arrestati per strada" ha detto Bonino.Laper le europee risale al 1979, l'anno in cui si tennero le prime elezioni del Parlamento europeo, ed è la più vecchia legge elettorale ancora vigente in Italia. Si vota con un proporzionale puro e la soglia di sbarramento per i partiti è al 4%. Ogni elettore può scegliere fino a tre nomi di candidati presenti in una stessa lista rispettando la rappresentanza di genere (non si possono votare tre uomini o tre donne: in questo caso il terzo nome non viene considerato).