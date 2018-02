Elezioni, Gentiloni: "M5s? Surreale un governo ombra prima del voto"

Alessandra Pesce, Luigi Di Maio e Pasquale Tridico (Ansa)

"Siamo in questo festival surreale di proposte miracolose. Siamo arrivati al primato assoluto a livello globale: c'è un governo ombra presentato già prima delle elezioni. Mai visto prima".Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni alludendo ai 5Stelle al cinema Adriano con Matteo Renzi, Nicola Zingaretti e diversi parlamentari e ministri candidati a Roma tra cui Pier Carlo Padoan e Marianna Madia.Pasquale Tridico, economista e docente all'università di Roma tre, al Lavoro; Alessandra Pesce, ex dirigente del ministero dell'Agricoltura e capo della segreteria tecnica con il vice ministro Andrea Olivero all'Agricoltura e Giuseppe Conte, professore di diritto privato, alla 'Pubblica Amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia'. Il leader M5s Luigi Di Maio, infatti, secondo l'anticipazione di alcuni siti giornalistici, confermatI da fonti parlamentari, ha indicato nuovi nomi di ministri."Gentiloni pensa agli inciuci post voto e ai futuri scambi di poltrone, noi pensiamo ai cittadini. Lui vuole fare tutto sotto banco, noi agiamo in trasparenza. Il nostro non è un governo ombra, è alla luce del sole" replica su Facebook il candidato premier M5s. "I cittadini hanno diritto di sapere quali persone andranno a occupare i posti di rilievo del governo. Basta promesse non mantenute e mance elettorali. Facciamo sul serio. Gentiloni e tutti gli altri se ne facciano una ragione", scrive D Maio.A due giorni dalla presentazione ufficiale della squadra di governo M5s, Luigi Di Maio ha inviato una mail al Colle con la lista dei ministri di un eventuale governo a guida 5 stelle. Procedura irrituale, in realtà, che secondo il candidato premier è un gesto di 'cortesia istituzionale'.Ma ovviamente il Quirinale non dà e non darà alcun tipo di riscontro e il presidente della Repubblica Sergio Mattarellaaprirà il capitolo ministri solo dopo le elezioni, quando durante le consultazioni si presenteranno le forze politiche al Colle.