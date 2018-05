Accordo per unire istituzioni Tripoli e Tobruk Elezioni in Libia il 10 dicembre, accordo all'Eliseo Nessun "ostacolo" al processo elettorale in Libia "verrà tollerato", gli eventuali responsabili "dovranno renderne conto": è quanto si legge nella dichiarazione sulla Libia adottata oggi a Parigi

Condividi

Libia. É ufficale é stato appena annunciato in arabo che la Costituzione dovrà essere pronta per il 16 settembre e le elezioni per il 10 dicembre @RaiNews pic.twitter.com/RfrMKGbfdZ — Iman Sabbah (@isabbah) 29 maggio 2018

Elezioni presidenziali e legislative si terranno in Libia il 10 dicembre. Lo hanno annunciato i leader libici, in una dichiarazione successiva alla conferenza di Parigi. "Ci impegniamo a lavorare in modo costruttivo con l'Onu per organizzare elezioni credibili e pacifiche" e per "rispettare i loro risultati", si legge nella "dichiarazione politica" appoggiata dal presidente del Governo di accordo nazionale Fayez al-Sarraj, dal maresciallo Khalifa Haftar, dal presidente della Camera Aguila Salah, dal presidente del Consiglio di stato Khaled al-Mechri.Nessun "ostacolo" al processo elettorale in Libia "verrà tollerato", gli eventuali responsabili "dovranno renderne conto": è quanto si legge nella dichiarazione sulla Libia adottata oggi a Parigi.Le istituzioni libiche non saranno più divise tra Tripoli e Tobruk, ma verranno unificate in vista delle elezioni decise per il prossimo 10 dicembre. E' quanto è stato deciso alla Conferenza di Parigi convocata dal presidente francese Emmanuel Macron. Oltre alla data del voto per le legislative e presidenziali, le parti hanno raggiunto l'accordo anche sull'unificazione delle istituzioni e sul trasferimento della Camera dei Rappresentanti a Tripoli. "Ci impegniamo a lavorare in modo costruttivo con le Nazioni Unite per tenere elezioni credibili e pacifiche e per rispettare i risultati delle elezioni", si legge nella "dichiarazione politica" approvata dal premier del governo di Accordo nazionale Fayez Sarraj, dal generale Khalifa Haftar, l'uomo forte dell'Est del paese, dal presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Salah, e da quello del Consiglio di Stato, Khaled al-Mechri.