Leggera flessione su Comunali 2016: -4% Elezioni. Ostia, Municipio X di Roma: alle 12 affluenza 10,89% I seggi si sono aperti dalle 7 e chiuderanno alle 23. In corsa per la carica di presidente di Municipio 9 candidati. Se nessuno di loro dovesse ottenere la maggioranza assoluta si terrà il 19 novembre il turno di ballottaggio

E' del 10,89% il dato dell'affluenza alle ore 12 per le elezioni a Ostia, il Municipio X di Roma, che torna al voto dopo essere stato commissariato per infiltrazioni mafiose per quasi due anni e mezzo. Un dato che segna una flessione rispetto sia al primo turno delle comunali dello scorso anno, in cui alla stessa ora nel Municipio X aveva votato il 14,95%, sia rispetto al ballottaggio dove si era registrato il 14,24%.I seggi si sono aperti dalle 7 e chiuderanno alle 23. In corsa per la carica di presidente di Municipio 9 candidati. Se nessuno di loro dovesse ottenere la maggioranza assoluta si terrà il 19 novembre il turno di ballottaggio.