Elezioni regionali. Alle 12 in Lombardia ha votato il 19,92%, nel Lazio il 17,33%

In Lombardia alle ore 12 alle elezioni regionali ha votato il 19,92% degli aventi diritto. E' quanto emerge dai dati del Viminale. La provincia con la più alta affluenza risulta risulta Bergamo con 22,74%, seguita da Cremona con il 22,53%, Lodi con il 22,29%, Brescia con il 22,05%, Lecco con il 21,20% e Mantova con il 20,22%. La più bassa affluenza invece si è registrata a Sondrio con il 17,83%, preceduta da Pavia con il 17,89%, Como e Varese con il 18,97%, Monza con il 19,51%. A Milano ha votato il 18,53%.Sfida a 7 che incoronerà il nuovo 'governatore' della Regione Lombardia. Sono oltre 7,8 milioni gli elettori chiamati a scegliere, il successore di Roberto Maroni. Dopo la rinuncia dell'esponente leghista a correre per un secondo mandato, i candidati alla presidenza sono Attilio Fontana per il centrodestra, Giorgio Gori per il centrosinistra, Dario Violi (M5s), Onorio Rosati (Liberi e uguali), Massimo Gatti (Sinistra per la Lombardia), Giulio Arrighini (Grande Nord) e Angela De Rosa (Casapound).Alle elezioni regionali del Lazio alle ore 12 ha votato il 17,33% degli aventi diritto. La provincia con la più alta percentuale di votanti risulta Rieti con il 17,09% seguita Viterbo con il 17,05%. In coda Frosinone con il 14,92% preceduta da Latina con il 16,81%. Nella Capitale ha votato il 20,54%. Lo si legge sul sito del Campidoglio. Il dato è arrivato quasi due ore dopo le 12. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 12,87% degli elettori.Il presidente uscente Nicola Zingaretti è appoggiato dal centrosinistra, Pd più Liberi e Uguali. Per il Movimento 5 Stelle c’è la deputata Roberta Lombardi. A rappresentare il centrodestra c’è l’ex candidato a sindaco di Milano Stefano Parisi. Altro nome noto è quello di Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e fondatore della lista di destra Sergio Pirozzi presidente.Elisabetta Canitano è la candidata di Potere al popolo, Jean Leonard Touadì si presenta per Civica popolare, Mauro Antonini per CasaPound, Stefano Rosati di Riconquistare l’Italia e Giovanni Paolo Azzaro per la Democrazia Cristiana.