Per non sbagliare Elezioni Regione Lazio. E' possibile il voto disgiunto Le votazioni si svolgono dalle ore 7 alle ore 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato dalle ore 14 del giorno seguente, terminate le operazioni di spoglio che riguardano il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati

Condividi

L'elettore può decidere di votare alternativamente nei seguenti modi:

a) votare un candidato alla carica di Presidente della Regione, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate (attenzione: se l'elettore esprime il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista);

c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate (il cosiddetto voto disgiunto);

d) votare per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In questo caso si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

* Alternanza di genere

Sono previsti fino a 2 voti di preferenza nell'ambito della lista circoscrizionale. Se si vogliono esprimere 2 preferenze, bisogna rispettare il principio di alternanza di genere, pena l'annullamento della seconda preferenza. Si vota 1 candidato maschio ed 1 candidata femmina oppure 1 candidata femmina ed 1 candidato maschio.

GUARDA: FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE LAZIO



Elezione Presidente e del Consiglio regionale

Diviene Presidente della Regione Lazio il candidato che ha ottenuto più voti in ambito regionale (contestualmente diviene anche membro di diritto del Consiglio regionale). Per il Consiglio regionale del Lazio i 51 seggi vengono attribuiti sulla base di un sistema proporzionale con correttivo maggioritario.

Nel dettaglio:

* 40 seggi del Consiglio sono attribuiti in modo proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali;

* 1 seggio al Presidente di regione;

* 1 seggio al capolista della lista regionale non eletto più votato, cioé colui che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata;

* i restanti seggi: premio di maggioranza e tutela delle minoranze

a) vanno al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della regione, qualora abbiano conseguito una percentuale di seggi in Consiglio inferiore al 60 per cento del totale, escluso il seggio spettante al Presidente, e fino a che non sia raggiunta tale percentuale. Dopo di che eventuali seggi rimanenti sono assegnati ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti;

b) oppure direttamente ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al Presidente abbiano già conseguito, con il riparto proporzionale, il 60 per cento del totale dei seggi consigliari.



In pratica il sistema elettorale prevede un premio di maggioranza eventuale volto a favorire, ma non assicurare, la creazione di una maggioranza consiliare attraverso seggi aggiuntivi a beneficio delle liste collegate al Presidente. Nel caso in cui la maggioranza sia già stabile a seguito del riparto proporzionale dei seggi (cioé ha già conseguito almeno il 60 per cento del totale dei seggi) il successivo riparto dei restanti seggi costituisce un premio a tutela delle minoranze.



Soglia di sbarramento al 3%

La soglia di sbarramento per le liste è fissata al 3% del totale regionale dei voti, sempre che non siano collegate ad un candidato presidente che non abbia raggiunto il 5% dei voti. Diviene Presidente della Regione Lazio il candidato che ha ottenuto più voti in ambito regionale (contestualmente diviene anche membro di diritto del Consiglio regionale). Per il Consiglio regionale del Lazio ivengono attribuiti sulla base di un sistema proporzionale con correttivo maggioritario.Nel dettaglio:del Consiglio sono attribuiti in modo proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali;al Presidente di regione;al capolista della lista regionale non eletto più votato, cioé colui che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata;vanno al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della regione, qualora abbiano conseguito una percentuale di seggi in Consiglio inferiore al 60 per cento del totale, escluso il seggio spettante al Presidente, e fino a che non sia raggiunta tale percentuale. Dopo di che eventuali seggi rimanenti sono assegnati ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti;oppure direttamente ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al Presidente abbiano già conseguito, con il riparto proporzionale, il 60 per cento del totale dei seggi consigliari.In pratica il sistema elettorale prevedevolto a favorire, ma non assicurare, la creazione di una maggioranza consiliare attraverso seggi aggiuntivi a beneficio delle liste collegate al Presidente. Nel caso in cui la maggioranza sia già stabile a seguito del riparto proporzionale dei seggi (cioé ha già conseguito almeno il 60 per cento del totale dei seggi) il successivo riparto dei restanti seggi costituisceLa soglia di sbarramento per le liste è fissata al 3% del totale regionale dei voti, sempre che non siano collegate ad un candidato presidente che non abbia raggiunto il 5% dei voti.

di Tiziana Di Giovannandrea Domenica 4 marzo 2018 hanno luogo le elezioni per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, oltre che del Lombardia, contestualmente alle elezioni per il Parlamento italiano.Il territorio della Regione Lazio è stato ripartito in 5 circoscrizioni elettorali che corrispondono ai territori delle Province die della Città metropolitana di. Si vota quindi per la città capoluogo e per la sua provincia.Quaranta seggi della Regione Lazio stati così ripartiti, sulla base di un decreto emesso dal Presidente della regione:Frosinone 4Latina 4Rieti 1Roma 29Viterbo 2Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione sono contestuali e avvengono in un'