Il leader della Lega Elezioni, Salvini: critiche Cei non mi sfiorano Corridoi umanitari per migranti, Monsignor Galantino: il bene parla da solo, non faccio mai polemiche

Rosario e Vangelo "sciacallaggio politico? C'è chi fa i comizi in chiesa come Renzi, Bonino e Boldrini, ma di cosa stiamo parlando?". Certo, "mi spiace se qualcuno si è offeso ma ho fatto un gesto col cuore. Poi, se qualcuno preferisce impegnarsi sul Corano o su altro, io però vado orgoglioso di una tradizione cristiana e di una cultura che qualcuno ha negato in Europa". Lo ha detto Matteo Salvini, a Circo Massimo su Radio Capital, a proposito delle critiche di monsignor Galantino, da cui, dice, "non si sente minimamente sfiorato"."Dopo che avrete raccattato quei quattro voti in più, per favore, andate un po' in giro per l'Italia, guardate negli occhi queste persone e ditemi se potrete continuare a speculare ancora sulla storia drammatica di queste persone".Sono state queste le parole del segretario della Cei, Nunzio Galantino, che etichetta la campagna elettorale fatta sulla pelle dei migranti come 'sciacallaggio pseudo-politico'."Non mi riferisco mai a qualcuno in particolare, soprattutto non faccio mai polemiche perché sono convinto che quando si fa il bene, il bene parla da solo e condanna da solo il male". Così il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, Nunzio Galantino."Il mio compito anche come vescovo è quello di far conoscere il bene, e sicuramente i corridoi umanitari, i progetti che la Chiesa italiana sta facendo grazie all'8 per mille, le collaborazioni con il governo e con Sant'Egidio sono tutte realtà positive".