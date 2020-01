Via libera al candidato unico anche da Italia viva e alleati Elezioni suppletive: il centrosinistra candida il ministro Gualtieri a Roma Il centrosinistra ritrova l'unità sulla candidatura alle suppletive di Roma del ministro dell'Economia. La proposta è stata avanzata questa mattina e il ministro avrebbe accettato. Sulla figura di Gualtieri hanno confluito Partito democratico, Italia viva, Articolo 1, Sinistra italiana, Socialisti italiani

Condividi

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sarà il candidato unico del centrosinistra alle elezioni suppletive del collegio Roma 1 della Camera.Le suppletive si terranno il prossimo primo marzo. E' quanto si apprende da fonti politiche che spiegano come quello di Gualtieri, che ha accettato di essere candidato, sia "il nome che tiene unito tutto il centrosinistra".Gualtieri, già eurodeputato, quando ha accettato la nomina a Ministro dell'Economia si era dimesso dal Parlamento europeo per incompatibilità con altre cariche a livello nazionale."Roberto Gualtieri è la scelta più autorevole, unitaria e di apertura che il Pd e le altre forze di centrosinistra potessero mettere in campo per il collegio di Roma. Grazie". Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini."La candidatura unitaria di Roberto Gualtieri alle elezioni suppletive di marzo è una scelta di alto profilo. La sua esperienza è un valore aggiunto per Roma e per rappresentare nel migliore dei modi il centrosinistra unito in Parlamento". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre,. "L'unità del centrosinistra intorno alla sua candidatura è un altro segnale importante, non scontato, nel rispetto dei tanti militanti e degli elettori del Pd che ci chiedono di essere compatti nelle scelte e nelle azioni di governo".​"Federica Angeli sarebbe stata una bellissima candidatura e un segno di riscatto per tanti. La decisione del Pd di porre il veto su Federica, che dunque ha rinunciato a candidarsi, ci pare inspiegabile. Quanto all'individuazione di Roberto Gualtieri, sosterremo ovviamente il nostro ministro dell'economia cui siamo legati da stima e amicizia". Così una nota della presidenza di Italia Viva."Con la scelta unitaria di candidare il Ministro dell’Economoa Gualtieri alle elezioni suppletive del primo collegio di Roma, il centrosinistra ha dato finalmente una bella prova di unità. Avevamo proposto che si individuasse una figura con un alto profilo politico e istituzionale. Siamo soddisfatti dell’esito della trattativa”. Così in una nota congiunta il segretario del Psi, Enzo Maraio e il segretario metropolitano di Roma, Andrea Silvestrini. “Grazie al Ministro Gualtieri per aver accettato la proposta delle forze del centrosinistra. È una candidatura autorevole, ma soprattutto è la prova che le forze politiche di centrosinistra che sostengono il governo sono finalmente nella stessa parte del campo. Un primo cantiere per il futuro del Paese”.