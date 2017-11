Arabia Saudita Elicottero precipita al confine con lo Yemen. Muore principe casa regnante saudita Il principe Mansoor bin Mogren, membro della famiglia reale, è morto in seguito alla caduta di un elicottero precipitato nella città di Asir in Arabia Saudita, al confine con lo Yemen

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Un elicottero che trasportava 8 alti funzionari sauditi, incluso il principe Mansoor bin Mogren di 44 anni, membro della famiglia reale, e figlio dell'ex erede al trono fino al 2016 Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, è precipitato vicino al confine con lo Yemen causando la morte di tutte le persone a bordo.La notizia dello schianto è stata confermata dai media locali di Al Akhbariya ma non si conoscono ancora le cause dell'incidente.Il principe Mansoor bin Mogren Al Saud era un uomo di affari, membro della Casa di Saud e consigliere della Corte del Re dell'Arabia Saudita dal 2015, dopo la nomina da parte di Re Salman.Le forze saudite sono impegnate dal 26 marzo 2015 in una guerra in Yemen contro i ribelli sciiti Houthi sostenuti dall'Iran ed è di ieri la notizia che un missile balistico proveniente dallo Yemen è stato intercettato e distrutto a quasi 1.000 km di distanza, vicino all'aeroporto internazionale di Riad. I ribelli hanno rivendicato di averlo lanciato.La capitale yemenita Sanaa, in mano ai ribelli Houthi, intanto nella notte è stata colpita da un raid aereo che ha danneggiato il ministero della Difesa e una popolare piazza centrale, piazza Sabaeen, secondo quanto riportato dal governo locale. Per il funzionario del governo dei ribelli, che ha parlato in forma anonima, l'attacco è stato effettuato dalla coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita.