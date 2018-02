Vestager: lavoro si crea, non si sposta Embraco. Gentiloni: no a dumping fiscale e sociale in Ue. Calenda: oggi incontriamo un' azienda "Voglio prima vedere che il piano sia serio per evitare che la toppa sia peggiore del buco - spiega il ministro - Invitalia può gestire la transizione come con Alcoa. Penso di poter incontrare i sindacati all'inizio della prossima settimana"

"Non possiamo permettere che nell'Unione europea ci siano forme di dumping sociale e fiscale". Lo ha affermato il premier Paolo Gentiloni parlando del caso Embraco. "Per questo - ha spiegato durante l'inaugurazione della sede delCefriel a Milano - il governo del caso Embraco ne ha fatto un caso esemplare, riguarda il modo in cui si sta insieme nell'Unione europea.C'e' l'impegno del governo sulle delocalizzazioni, se vogliamo reggere questa transizione verso il futuro, guardando al capitale umano e investendo sull'avvenire non possiamo permettere forme di dumping che rendono tutto difficile".Si lavora senza sosta per trovare una soluzione per Embraco, l'azienda che ha deciso di licenziare 500 persone nel suo stabilimento a Riva di Chieri (Torino) e di trasferire la produzione di compressori per frigoriferi in Slovacchia. Il ministro Carlo Calenda ha annunciato che ci lavorerà "giorno e notte" e che non "intende mollare" tanto che già in giornata "vedremo un'azienda straniera, voglio prima vedere che il piano sia serio per evitare che la toppa sia peggiore del buco. Invitalia può gestire la transizione come con Alcoa. Penso di poter incontrare i sindacati all'inizio della prossima settimana". Ed ha ribadito: "La storia di Embraco è veramente indegna. A parte il fatto che l'azienda si sposta, noi abbiamo bisogno di tempo per trovare un altro investitore. Avevamo concordato con l'azienda 12 mesi di tempo. Poi l'azienda ha cominciato a cambiare idea, io ho detto che la loro proposta era inaccettabile, ho parlato un'ora con i loro uffici ma hanno sostenuto che avendo già annunciato in borsa i licenziamenti non potevano far altro. A me sembra una cosa ignobile, se un annuncio in borsa conta piu' della stessa convenienza economica".Embraco - che ricordiamo non chiude per fallimento, ma perchè ha deciso di spostare la produzione - ha deciso dunque di proseguire su una linea dura. Oltre ad aver confermato l'intenzione di proseguire nei licenziamenti ha anche respinto la proposta di cassa integrazione. Al suo posto ha offerto di riassumere gli operai licenziati con contratti part time fino a novembre. Calenda, i sindacati e il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, hanno tutti dichiarato inaccettabile la proposta e hanno fatto capire che considerano fondamentale mantenere la continuità con i contratti che gli operai hanno oggi. Fare nuovi contratti agli operai, infatti, comporta che retribuzioni e anzianità ripartano da zero, senza tenere conto dei livelli raggiunti.Oggi in molti accusano la multinazionale brasiliana di aver beneficiato di fondi pubblici e agevolazioni fiscali, e diversi partiti politici chiedono che restituisca i soldi prima di andare via. Ma nessuno riporta cifre specifiche, anche perché calcolare al momento quanto abbia beneficiato l’azienda è piuttosto complesso. Intanto la Guardia di Finanza sta valutando se la decisione possa violare le leggi italiane sugli aiuti di stato, visto che Embraco ne ha ottenuti diversi sin dagli anni Duemila. Venerdì scorso la guardia di Finanza ha fatto un controllo nello stabilimento di Riva di Chieri e fotografato i macchinari acquistati alcuni anni fa con i fondi regionali.Sulla complicata vicenda oggi interviene anche il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan che attacca: "Se si accertano gli aiuti di Stato" sulla delocalizzazione di Embraco "io mi aspetto severi provvedimenti perchè è una grave violazione del mercato interno". E prosegue: "Se invece gli aiuti di Stato non fossero riconosciuti, "vedremo cosa fare: ci sono altri strumenti di intervento dal punto di vista della gestione della crisi. Credo che la situazione in Europa giustifichi l'avere degli strumenti per l'emergenza come un fondo di gestione delle crisi". Anche il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio ha parlato di impegno per dare protezione ai lavoratori: "Il lavoro per noi è davvero la cosa primaria e questi 30 giorni li useremo per sfruttare ogni cosa possibile per dare protezione a voi e alle vostre famiglie che non avete alcuna responsabilità di quello che è successo - ha aggiunto il ministro - tutto il governo è impegnato in questo"."I fondi europei devono essere usati non per trasferire posti da uno Stato membro della Ue a un altro, ma per creare nuovi posti di lavoro". Lo ha detto la commissaria alla concorrenza europea Margrethe Vestager in riferimento al trasferimento in Slovacchia dell'attiivtà produttiva di Embraco e Honeywell. "Abbiamo chiesto per un paio di casi informazioni e fino a quando non le avremo non potremo pronunciarci, tuttavia stiamo prendendo la questione seriamente perchè sono coinvolte risorse dei contribuenti europei".I sindacati dei metalmeccanici proseguono la protesta: oltre ai cortei spontanei delle scorse ore che hanno bloccato la statale tra Torino e Asti, Fiom e Uilm valutano l'ipotesi di manifestare a Bruxelles. Bisogna fare presto, perché il tempo per agguantare una soluzione scorre inesorabile: i 75 giorni previsti dalle procedure per la trattativa scadono il 25 marzo. In questa vicenda gli errori non sono mancati, sottolinea Claudio Chiarle, segretario Fim di Torino: "Solo qualche mese fa era stata l'azienda a chiedere la Cigs e tutti hanno detto no – ricorda – Ora siamo noi a chiederla per evitare che vada via. Tutti dobbiamo riflettere sul ruolo che abbiamo". Preoccupazione anche da parte del segretario Fiom di Torino, Federico Bellono, che confessa qualche perplessità. Secondo il sindacalista il doppio binario di Calenda potrebbe rivelarsi insufficiente, di fronte a multinazionali tanto potenti da riuscire a muovere diverse pedine sul globo. "Quello che mi preoccupa – continua Bellono – è che finora questo atteggiamento più determinato, anche molto forzato di Calenda non ha prodotto risultati concreti. L'azienda non si è mossa di un millimetro dalle sue posizioni".