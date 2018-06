L'impegno di Volkswagen: niente più test sugli animali per studiare emissioni Lo riporta il New York Times, segnalando che l'impegno è stato preso dalla casa automobilistica tedesca con l'organizzazione Peta

Volkswagen si impegna a non finanziare più test sugli animali per studiare gli effetti delle emissioni diesel. Lo riporta il New York Times, segnalando che l'impegno è stato preso dalla casa automobilistica tedesca con l'organizzazione Peta (Gente per il trattamento etico degli animali). Volkswagen, già travolta dallo scandalo delle emissioni truccate, ha commissionato studi sui macachi, chiusi per ore in una stanza a guardare cartoni animati e a respirare i gas di scarico delle auto. Il tutto per dare validità scientifica alla difesa dei motori diesel rispetto ai loro effetti sull'ambiente e sulle persone. Sempre secondo il Nyt, l'amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess, ha scritto una lettera a Peta sostenendo che sebbene questi esperimenti non siano una violazione della legge pongono dei problemi di natura etica.