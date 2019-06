L'epidemia è di nuovo un rischio Nuovo allarme Ebola in Congo, OMS invoca prudenza Circa un quarto dei casi di Ebola in Congo potrebbe non essere identificato e molti casi sono identificati in ritardo. Globalmente la zona geografica colpita si è ristretta "Ma la malattia", secondo l'OMS, "è ancora molto presente e la trasmissione continua".

La Repubblica Democratica del Congo è di nuovo preda dell'Ebola che in poco tempo sta diventando una nuova emergenza. Secondo gli ultimi dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone contagiate, nella parte orientale del Paese, sono salite ad oltre 2.000 con oltre 1.300 vittime. L'epidemia scoppiata lo scorso agosto è adesso la seconda più grave di sempre, dopo quella che causò 11 mila vittime in Africa occidentale. L'allarme è lanciato da Oxfam, di fronte all'ulteriore peggioramento della situazione, ma il quadro tracciato finora potrebbe riportare cifre sottostimate. Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), circa un quarto dei casi di Ebola in Congo potrebbe non essere identificato e molti casi sono identificati in ritardo. Globalmente la zona geografica colpita si è ristretta "Ma la malattia", continua l'OMS, "è ancora molto presente e la trasmissione continua. Dobbiamo restare estremamente prudenti. Il virus sfrutterà qualsiasi occasione per aumentare la trasmissione".Oxfam spiega che conquistare la fiducia di una popolazione stremata da guerra e fame sarà il punto di partenza. Le comunità infatti non hanno le informazioni minime per riconoscere i sintomi della malattia, spesso non ne ammettono l'esistenza e hanno timore di chiedere aiuto. "È evidente che l'attuale risposta all'epidemia non sta funzionando, non importa quanto sia efficace il trattamento della malattia, se le persone non si fidano o non sanno cosa devono fare, non si curano. I nostri team sul campo ogni giorno incontrano persone che non credono nemmeno che l'Ebola sia reale. Sono tantissimi i casi che sino ad oggi non sono stati rilevati perché le persone, nonostante i sintomi, non si sono volute sottoporre alle cure. Questa mancanza di fiducia tra la popolazione rende impossibile interrompere la catena del contagio". In questo contesto le prime ad essere colpite sono le donne, che rappresentano più della metà dei contagi, perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati.