Celebrazioni in Vaticano per l'Epifania Papa Francesco: "Non scambiamo gli interessi del Vangelo con i nostri" "Adorare è andare all’essenziale: è la via per disintossicarsi da tante cose inutili, da dipendenze che anestetizzano il cuore e intontiscono la mente. Adorando, infatti, si impara a rifiutare quello che non va adorato: il dio denaro, il dio consumo, il dio piacere, il dio successo, il nostro io eretto a dio. La grandezza della vita non consiste nell’avere, ma nell’amare".

"L'uomo, quando non adora Dio, è portato ad adorare il suo io. E anche la vita cristiana, senza adorare il Signore, può diventare un modo educato per approvare se stessi e la propria bravura. Cristiani che non sanno adorare, che non sanno pregare. E' un rischio serio: servirci di Dio anziché servire Dio". Papa Francesco mette in guardia dalla mancanza di adorazione verso Dio. "Quante volte abbiamo scambiato gli interessi del Vangelo con i nostri, quante volte abbiamo ammantato di religiosità quel che ci faceva comodo, quante volte abbiamo confuso il potere secondo Dio, che è servire gli altri, col potere secondo il mondo, che è servire se stessi!". Papa Francesco questa mattina è entrato in processione nella basilica di San Pietro in Vaticano per celebrare la santa messa nella solennità dell'Epifania del Signore. L'omelia della messa è stata l'occasione per Papa Francesco per porre l'accento su alcune questioni a lui care."Adorare è andare all'essenziale: è la via per disintossicarsi da tante cose inutili, da dipendenze che anestetizzano il cuore e intontiscono la mente. Adorando, infatti, si impara a rifiutare quello che non va adorato: il dio denaro, il dio consumo, il dio piacere, il dio successo, il nostro io eretto a dio".

