Il ministro della Giustizia in Commissione al Senato Ergastolo, Bonafede: parlamento sia compatto, mantenere alto livello lotta a mafia "Quando si esprime la Consulta bisogna leggere le sentenze, già chiesto a uffici di lavorare con priorità per capire conseguenze"

"Siamo pronti a dare risposte, il Parlamento dovrà farlo in modo compatto. Già le dichiarazioni che ci sono state dopo la sentenza della Cedu e poi dopo quella della Consulta dimostrano che c'è compattezza a mantenere alto il livello di lotta alla mafia". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine dell'audizione in commissione al Senato, riferendosi al pronunciamento della Consulta sui permessi premio ai condannati all'ergastolo ostativo, annunciando che oggi avrà un primo incontro sul tema con i parlamentari 5 Stelle delle commissioni Giustizia e Antimafia."Quando si esprime la Corte costituzionale bisogna leggere le sentenze. Intanto ho subito chiesto agli uffici del ministero di lavorare con altissima priorità per capire le possibili conseguenze", ha sottolineato il ministro.