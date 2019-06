Fetesti L'esercito Usa spara sui contadini e distrugge i campi: sfiorata per errore una tragedia in Romania

Durante le esercitazioni della NATO Saber Guardian, nei pressi della città di Fetesti, in Romania, delle unità corazzate dell’esercito statunitense avrebbero perso l’orientamento, distruggendo per errore campi di raccolto e sparando sui contadini. Per fortuna non ci sono state delle vittime. Il ministro della Difesa romeno Gabriel Leş ha dato la colpa dell’incidente alle avverse condizioni atmosferiche. Sono andati distrutti campi di frumento, granoturco e girasoli. Ora gli agricoltori stanno stimando i danni, mentre il comando dell’esercito USA ha avviato un’inchiesta sull’accaduto.