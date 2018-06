Eskills4change Formazione per 10.000 giovani nel campo della tecnologia Progetto di Microsoft e Fondazione Mondo Digitale in tutta Italia, coinvolti giovani tra 15 e 24 anni

Riuscire a sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie per trasformarle in uno strumento accessibile a tutti capace di valorizzare le diversità , favorire la partecipazione attiva nella società e aiutare i più giovani ad acquisire competenze digitali fondamentali per l'accesso al mercato del lavoro. È questa la sfida lanciata da 'Eskills4Change', il progetto di Microsoft e Fondazione Mondo Digitale, che coinvolge 10.000 giovani in tutta Italia tra i 15 e i 24 anni con eventi aggregativi fuori e dentro la scuola, aiutandoli a sperimentare e acquisire velocemente, in modo esperienziale, l'attitudine mentale al cambiamento e le competenze fondamentali per risolvere i problemi in modo creativo e innovativo.Protagoniste 30 scuole di 10 regioni italiane, da Nord a Sud. Dopo una sessione di formazione, con esperti Microsoft e coach della Palestra dell'Innovazione della Fondazione Mondo Digitale, gli studenti intraprendono un percorso di autoimprenditorialità per ideare, progettare e sviluppare prototipi o servizi smart ad alta accessibilità : da app e siti web, per aumentare le potenzialità di un'azienda per esempio, ad esperienze artistiche fruibili con la realtà immersiva, fino a veri e propri atelier all'interno delle scuole per realizzare abiti e gioielli con strumenti di fabbricazione digitale e ausili su misura per persone con bisogni speciali.Attraverso laboratori di produzione, hackathon e maratone di creatività gli studenti si sfidano nella creazione di soluzioni innovative per la cittadinanza, sviluppando una nuova forma mentis aperta al cambiamento e vicina ai principi dell'innovazione sociale.''Con questo progetto ci vogliamo rivolgere in particolare alle donne e ai giovani che vivono nelle regioni del Sud Italia. Siamo infatti convinti che le nuove tecnologie possano rappresentare un acceleratore per lo sviluppo sociale del nostro Paese, uno strumento potente per ridurre differenze di genere, rispondere a bisogni sociali e intervenire in territori difficili dove ancora rimane molto alto il digital divide e il tasso di disoccupazione giovanile'', afferma Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale.''Secondo una ricerca Microsoft, il 65% degli studenti di oggi svolgerà in futuro professioni che ancora non esistono. Per sostenere il cambiamento è quindi fondamentale aiutare i giovani ad acquisire quelle competenze che sono e che saranno sempre più richieste dal mercato. Eskills4change nasce proprio con l'obiettivo di promuovere tra i giovani italiani le opportunità che il digitale e le nuove tecnologie possono offrire e i benefici concreti che possono generare nella vita di tutti noi, in termini di inclusione sociale e nuovi servizi per i cittadini'', spiega Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia.