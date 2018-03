Via dei Cappellari, Roma L'esordio di Calenda nella sezione del Pd: "Basta autoflagellarsi"

Debutto in sezione/circolo. Due ore di discussione belle e intese. Fare politica dentro una comunità è tutta un'altra storia. Iscriversi e ricominciare pic.twitter.com/dA4v87A58v — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 9 marzo 2018

Carlo Calenda per la prima volta in una sezione del Partito democratico, di cui ha appena preso la tessera. "Debutto in sezione/circolo. Due ore di discussione belle e intese. Fare politica dentro una comunità è tutta un'altra storia. Iscriversi e ricominciare", scrive sul suo account Twitter per commentare le oltre due ore di discussione nella storica sezione storica Pd di via dei Cappellari. Ad attenderlo, giornalisti, telecamere, iscritti - e non - al Partito democratico, e anche qualche turista.Si è iscritto, assicura Calenda, "non per scalare il Pd" ma per "provare a fare una cosa che funziona", e i militanti saranno le sue "cavie". Se la strada sarà quella giusta, poi, il metodo si potrà esportare fuori dalla sezione.Calenda dice basta all'idea che un uomo solo al comando possa risollevare il Pd: si deve ripartire dalla base per rilanciare il partito dopo la disfatta delle elezioni. Non solo "chiacchiere", quindi, ma l'impegno concreto a risollevare le sorti dem "partendo dalla base, fissando incontri e mettendo nero su bianco le idee, le proposte e soprattutto per tenere il polso della situazione". Il metodo è "quello di manager", sottolinea il ministro, ricordando le sue esperienze lavorative quando ancora non era in politica.Se si continua con l'autoflagellazione, avverte, "alle prossime elezioni ci troveremo a scegliere tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, e sarà la fine della partecipazione democratica in Italia. Dobbiamo tenere il Paese sulla rotta delle riforme e della governabilità". "Il lavoro fatto da Renzi al governo e al Pd non si deve dimenticare, è essenziale che sia parte della nuova fase del Pd. Ma parte, appunto, perché' c'è altra gente da ascoltare". "Con Matteo - aggiunge - c'è un rapporto personale, ci mandiamo a quel paese ogni giorno, ma è stato uno dei migliori presidenti del Consiglio d'Italia".Con la promessa di incontrarsi a porte chiuse ogni giovedì o venerdì alle 18. Calenda esce dalla sezione del centro storico mostrando la sua nuova tessera di iscritto al Pd che tiene nel portafoglio. "Sono molto fiero che sopra ci sia la firma di Matteo Renzi", dice a favore di telecamera. E ai cronisti che gli chiedono cosa succederà lunedì, durante la direzione dem, il ministro prima si schermisce, "che ne so, sono l'ultimo arrivato, starò zitto, guarderò", poi conferma: "Non ho neanche capito se la tessera è operativa. Se è operativa ci vado".