Mercati Esplode il caso Audi, borse in tilt

di Paolo Gila La notizia dell’arresto dell’amministratore delegato di Audi, Rupert Stadler, è piombata sui mercati come un fulmine a ciel sereno. Vendite sul titolo Volkswagen, il gruppo che controlla il marchio. Risultato: Francoforte arretra dell’1 e 30% e trascina al ribasso anche gli altri listini europei. Parigi cede l’1 e 10%, Londra lo 0,40% e Milano lo 0,63%. Per Piazza Affari è da segnalare che sconta lo stacco del dividendo per 14 società, tra cui Snam, Terna, Poste Italiane, Acea, Iren. Sul versante dei cambi l’euro incrocia il dollaro intorno a 1 e 16, mentre lo spread si abbassa a 218 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 57%.