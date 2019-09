Cuneo Esplode un'abitazione a Villanova Mondovì, ferita gravemente una persona L'esplosione della palazzina con ogni probabilità dovrebbe essere stata causata da una fuga di gas o dall'esplosione di una bombola di Gpl. Si cercano eventuali altri dispersi

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Un' esplosione, senza incendio, si è verificata in un abitazione a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, provocando il ferimento grave di una persona. E' quanto è stato precisato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.I Vigili del Fuoco hanno subito individuato e recuperato la persona rimasta intrappolata sotto le macerie che si trova in gravissime condizioni. Il ferito è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.Il crollo parziale della palazzina a due piani, facente parte di una serie di villette a schiera, è dovuta con ogni probabilità ad una fuga di gas o all'esplosione di una bombola di Gpl avvenuta al secondo piano dello stabile.Lo scoppio ha causato il crollo del solaio. Gli altri abitanti della casa al primo piano, sentendo il boato, sono usciti subito in strada.I Vigili del Fuoco stanno effettuato le opportune verifiche delle abitazioni adiacenti e cercando altre possibili persone coinvolte nell'incidente.