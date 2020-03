Lo rende noto l'Areu Esplosione in palazzina a Seriate, un morto e due feriti A sventrare parte della costruzione, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata una deflagrazione innescata da una bombola di gas. Grave una donna che è stata trasportata, in codice rosso, al Niguarda

E' di un morto e di due feriti il bilancio dell'esplosione in una palazzina in via Dante a Seriate, comune in provincia di Bergamo, avvenuta stamane alle 8.34. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. A sventrare partedella costruzione, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata un'esplosione innescata da una bombola di gas.La vittima sarebbe un uomo, ma il condizionale è ancora d'obbligo visto che le notizie sono ancora frammentarie. Le condizioni di uno dei due feriti sono più gravi: si tratta di una donna di 49 anni trasportata, in codice rosso, con l'elisoccorso al Niguarda.a palazzina a Seriate (Bergamo).