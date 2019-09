Un ferito grave: pare abbia aperto il gas Esplosione in una palazzina vicino a Roma È accaduto in Via Giovanni Verga, al numero civico 17

Esplosione in una palazzina di tre piani a Tor Lupara, alle porte di Roma, intorno alle 14.00. È accaduto in Via Giovanni Verga, al numero civico 17. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e stanno procedendo a portare via il materiale coinvolto nell'esplosione. A quanto riferito dai pompieri, al momento una persona ustionata è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale, ma le operazioni sono ancora in corso.Dall’indagine dei carabinieri pare che a provocare l’esplosione sia stata proprio l’unica persona rimasta ferita, ora in gravissime condizioni in ospedale. Si tratta di un inquilino dell’edificio, conosciuto perché affetto da problemi psichici: sarebbe stato lui ad aprire il gas per saturare gli ambienti e a provocare lo scoppio che ha danneggiato otto appartamenti della palazzina, ma anche altre abitazioni limitrofe. Il piano terra è stato raso al suolo.Soltanto per un caso fortunato non ci sono state altre persone coinvolte. Cinque abitazioni sono state dichiarate inagibili mentre tutto lo stabile è stato evacuato. Sul posto i carabinieri della stazione Mentana e compagnia di Monterotondo che indagano sull'accaduto. Insieme a loro una pattuglia della polizia di stato.