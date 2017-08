Meteo Estate, temporali e temperature in calo al nord. Allerta arancione su Veneto settentrionale

Maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali. il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, da stasera, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Lombardia e sulla provincia autonoma di Bolzano, in rapida estensione a Piemonte, provincia autonoma di Trento, Veneto ed Emilia Romagna nonché, dal pomeriggio di domani, domenica 6 agosto, al Friuli Venezia Giulia.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi è stata valutata allerta arancione sul settore dell'Alto Piave in Veneto mentre per la giornata di domani, l'allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda tutti i settori settentrionali del Veneto. Allerta gialla su buona parte del settentrione, dal Piemonte occidentale a tutta l'Emilia-Romagna. Previsione di condizioni generalmente stabili, invece, al Centro-sud.