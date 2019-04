Il disastro aereo costò la vita a 157 persone, 8 italiane Il Wall Street Journal: in Etiopia i piloti del 737 Max 8 attivarono le procedure indicate da Boeing Citate dal Wsj fonti anonime che hanno avuto accesso alle conclusioni preliminari dell'inchiesta in corso

I piloti del Boeing 737 Max 8 dell'Ethiopian Airlines, precipitato il 10 marzo scorso con 157 persone a bordo, nella fase di decollo seguirono le procedure di emergenza indicate dalla Boeing senza riuscire però a riprendere il controllo del velivolo.Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti anonime che hanno avuto accesso alle conclusioni preliminari dell'inchiesta in corso. Secondo il quotidiano, i piloti inizialmente disattivarono il controverso sistema Mcas (il cosiddetto 'sistema di potenziamento delle caratteristiche di manovra'), esattamente come indicato dal costruttore statunitense in caso di malfunzionamento: il sistema abbassa automaticamente il muso dell'aereo se rileva uno stallo o una perdita di velocità ed è stato sviluppato appositamente per il 737 MAX, che ha motori più pesanti rispetto ai suoi predecessori. I piloti disattivarono il Mcas ma l'aereo continuò a puntare verso il basso; a quel punto lo riattivarono e fecero altre manovre per spingere l'aereo a volgere la prua verso l'alto, ma non ci riuscirono. E l'aereo puntò in maniera definitiva verso terra.È quanto emerso, secondo la fonte, "dai dati scaricati dalle registrazioni della scatola nera dell'aereo". L'aereo, partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipitò pochi minuti dopo il decollo: a bordo c'erano, tra gli altri, 21 membri di agenzie delle Nazioni Unite e diversi operatori umanitari. Tra le vittime, anche 8 passeggeri italiani.Lo stesso modello di aereo, lanciato dalla Boeing nel 2017, è precipitato in Indonesia sei mesi fa, un volo Lion Air che cadde in mare uccidendo 189 persone. I voli dei velivoli Boeing 737 Max sono stati sospesi dalle autorità di aviazione in decine di Paesi al mondo. Secondo le autorità etiopi, il rapporto preliminare sull'incidente, la cui pubblicazione era prevista per lunedì, dovrebbe essere reso pubblico questa settimana.