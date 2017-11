Quarta giornata della fase a gironi Europa League. Autogol al 92', la Lazio è già ai 16mi. Atalanta e Milan, qualificazione rinviata La deviazione letale di Le Marchand sigla l'1-0 per i biancocelesti, che vincono il girone con due partite d'anticipo. Gli orobici (beffati al 94') pareggiano 1-1 a Limassol, i rossoneri a reti bianche in casa dell'Aek Atene

Lazio-Nizza 1-0, il gol (Foto: Fabrizio Corradetti / Lapresse)

Un autogol in pieno recupero manda la Lazio ai sedicesimi (e col primato del girone K in tasca) con due giornate d'anticipo. Due pareggi che rinviano il pass, invece, per Atalanta e Milan. I rossoneri soffrono il primo tempo ad Atene, poi si rimettono in carregiata e rischiano anche di passare. Orobici beffati a fine recupero (l'esatto contrario di quanto successo alla Lazio) a Limassol quando già pregustavano la qualificazione.Corner di Luis Alberto, leggero prolungamento di Parolo e deviazione letale di Le Marchand alle spalle del proprio portiere. Siamo al 92' e questo è il succo della partita dell'Olimpico che consegna alla squadra di Inzaghi il promo posto matematico del gruppo K quando mancano ancora 180' alla fine della fase a gironi. Partita davvero brutta, con i biancocelesti ampiamente rimaneggiati (Immobile non convocato, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic, Radu e Bastos in panchina) che sembrano rifiatare dalle fatiche del campionato. Dall'altra parte il Nizza conferma la pochezza mostrata nella doppia sfida col Napoli (preliminari di Champions) e nella partita di due settimane fa. Sneijder non può fare miracoli, anche di fronte ai biancocelesti a scartamento ridotto i francesi non producono nulla. Primo tempo inconsistente, nessuna nota di cronaca. Ripresa a ritmo appena più elevato, Inzaghi manda in campo Milinkovic-Savi, Lulic e Parolo. Favre regala 10' a Balotelli e Supermario fa correre un brivido agli spalti quando per poco non arriva su un centro di Walter (ottima chiusura di Luiz Felipe a scongiurare il peggio). Poi il gol cancella una prestazione senza nerbo (da parte di entrambe, in effetti) e dà un grande significato alla serata. Nel gruppo K, Lazio a punteggio pieno (12) davanti al Nizza (6) battuto in entrambe le partite; Zulte Waregem a 4 grazie al successo 2-0 sul campo del Vitesse Arnhem (fermo a 1).Gasperini lascia a riposo Gomez e Cornelius, gli altri tutti abili e arruolati. Alex Da Silva dà qualche grattacapo a Berisha con un tiro dalla distanza a fil di palo. Poi è solo Atalanta. Masiello sciupa una grande chance su azione d'angolo, Ilicic lo imita dopo una percussione di Hateboer che gli serve un pallone d'oro. Lo sloveno si fa perdonare pochi minuti dopo. Al 35', infatti, subisce la carica scomposta di Alef, quindi trasforma impeccabilmente il conseguente rigore. Da qui in avanti gli orobici controllano senza troppi affanni. Petanga (grande sponda di Caldara su corner) colpisce di testa il palo 54'. Jakolis, in tuffo di testa, impatta male a tu per tu con Berisha: è un campanello d'allarme. Orsolini ha l'occasione per chiudere, Bruno Vale gli dice di no. Al 94', cross da destra di Joao Pedro, Zelaya sbuca in perfetta solitudine a due passi da Berisha e confeziona la beffa. Nell'altra partita del gruppo E, il Lione liquida 3-0 l'Everton (Traore, Aouar, Depay) e raggiunge a quota 8 l'Atalanta; ciprioti a 3, everton 1. Alla squadra di Gasperini basta un punto per accedere ai sedicesimi.Montolivo e Locatelli a centrocampo, Calhanoglu rifinitore dietro Cutrone e André Silva nello schieramento di Montella. Brutto il primo tempo dei rossoneri, solo Borini ci mette tigna ed energia, i greci comunque si rendono pericolosi solo con tiri dalla distanza (Helder Lopes e Rodrigo Galo). Nella ripresa entra Suso e il Milan cambia marcia. Proprio lo spagnolo si procura una chance e cambia l'inerzia. Al 54' Montolivo, con un bel diagonale, trova il palo a negargli il gol. L'intensità cresce, le occasioni latitano su entrambi i fronti. L'emozione arriva sui titoli di coda, quando Johansson spara dalla distanza un destro che lambisce il palo. L'altra gara del gruppo D vede il successo esterno dell'Austria Vienna sul Rijeka 4-1. In classifica Milan al comando con 8 punti, Aek 6, Austria 4 e Rijeka 3. Per i rossoneri match-point in casa fra tre settimane contro l'Austria Vienna (la vittoria e, probabilmente, anche il pari valgono la qualificazione).