Partita di ritorno del playoff Europa League. In casa dello Shkendjia decide Cutrone. Milan alla fase a gironi Dopo il 6-0 di San Siro, i rossoneri vincono 1-0 a Skopje e riguadagnano l'Europa dopo tre anni di assenza. Molto turnover per Montella

Basta il gol di Cutrone a decidere la serata di Skopje e a dare il via libera ufficiale al ritorno in Europa del Milan (i rossoneri mancavano dalle competizioni continentali dalla Champions 2013-14). Non che il ritorno in casa dello Shkendjia rappresentasse un rischio, dopo il 6-0 di San Siro. I rossoneri entrano nella fase a gironi dell'Europa League con sette reti complessive contro la matricola macedone.Rossoneri ampiamente rimaneggiati. Montella propone il 3-5-2 con Zapata-Bonucci-Romagnoli davanti a Storiari. A centrocampo il giovane Zanellato con Locatelli e José Mauri, punte Cutrone e André Silva. I macedoni non hanno posto rimedio alla fragilità difensiva e si vede subito quando Cutrone trova palla su un retropassaggio e, dopo un batti e ribatti, riesce a indirizzare in porta: Teqja salva sulla linea. Per il classe '98 l'appuntamento col gol è solo rinviato perché al 13' Locatelli lo trova sulla corsa, Cutrone controlla e sterza liberando il destro vincente. Lo Shkendjia prova a farsi vedere senza mai stuzzicare Storari, dall'altra parte André Silva impegna seriamente Zahov dalla distanza. Il Milan non forza, non ce n'è bisogno.Variazione di modulo per Montella al via della ripresa: dentro Abate per Romagnoli. Una disattenzione di Bonucci rischia di costare caro: il passaggio in uscita rimbalza su Alimi che si presenta, contrastato, davanti a Storari tirandogli addosso. Dentro anche Suso (per Cutrone), il Milan del secondo tempo resta però distratto. Alimi ci prova due volte dal limite, Storari toglie entrambi i tiri dall'angolino basso. Ultimo cambio con Gabbia per Locatelli e il classe '99 non arriva per un soffio sul suggerimento di Suso. André Silva manca alcuni controlli in area, in posizione potenzialmente pericolosa. Tanto basta per la serata che riporta il Milan in Europa dopo tre stagioni.