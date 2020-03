Bruxelles Consiglio Ue Salute sul coronavirus. Speranza: "Solidarietà Ue sia concreta" La commissaria alla Salute, Stella Kyriakides: situazione in continua evoluzione, niente panico, serve solidarietà globale

Il ministro della Salute Speranza a Bruxelles

Si è concluso con un appello alla solidarietà tra i diversi Paesi membri il Consiglio straordinario dei ministri della Salute europei sull'emergenza Covid-19.



Kyriakides: solidarietà e coordinamento Ue

"La situazione è diversa tra paese e paese, ma stiamo trattando una situazione che è in continua evoluzione ed è importante che tutti siano pronti a possibili scenari futuri continuando il coordinamento tra gli Stati. Questo è il momento della solidarietà globale", ha detto Stella Kyriakides, commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare.



Misure nel settore sanitario

"Abbiamo aumentato i fondi destinati alla ricerca con ulteriori 37,5 milioni di euro, che insieme ai 10 milioni annunciati a gennaio, finanzieranno 17 progetti che coinvolgono 136 team di ricerca in Europa", ha detto Kyriakides. “Potrebbe essere molto pericoloso per noi se i medici, gli infermieri e coloro che sono in prima linea non disponessero più dei dispositivi di protezione, le mascherine", ha detto la commissaria lanciando un appello agli Stati membri a "pianificare" tutti gli scenari per fronteggiare l'epidemia di Coronavirus. "Dobbiamo pianificare la capacità dei nostri ospedali e fare in modo che siano disponibili dispositivi di protezione". Kyriakides ha ricordato che e' stato avviato un appalto comune e che Lunedì si riceveranno le nuove offerte. "Dobbiamo garantire che sia un successo e che il mercato risponda positivamente. Per le medicine terremo sotto controllo la situazione per futuri aggiornamenti".



Cautele per i viaggi

La commissaria alla salute europea ha anche sottolineato la necessita' di "evitare viaggi in determinate aree" e di ipotizzare la cancellazione di "eventi internazionali". "E' importante che siano tutti preparati a possibili scenari futuri e rafforzare la comunicazione ai cittadini sull'importanza dell'igiene personale".



"No panic"

I nostri sforzi - ha concluso Kyriakides - dovrebbero favorire la ricerca di soluzioni. Non è il momento di entrare nel panico, ma prendere decisioni razionali basa sulla scienza".



Speranza: solidarietà Ue sia concreta

Alla riunione ha partecipato anche il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, che ha rilanciato sul concetto di solidarietà. "Ho sentito solidarietà dagli altri paesi e questo mi fa assolutamente piacere, ma la solidarietà deve essere concreta. La solidarietà di cui c'è bisogno è un lavoro concreto che risolva i problemi che abbiamo sul tavolo. Non bastano le parole, servono fatti e tempi brevi. per questo abbiamo chiesto maggior coordinamento e velocità".