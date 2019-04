MONDO

2019/04/16 16:10

Europa verso il voto In occasione delle elezioni per il parlamento europeo che si terranno dal 23 al 26 maggio, Rainews.it ha realizzato un web-doc contenente una mappa interattiva con i dati salienti sui 27 paesi che si avviano al voto e una serie di reportage e testimonianze filmate. Il "viaggio in Europa" di Rainews24 è iniziato in Polonia ed è proseguito nella Repubblica d'Irlanda e nell'Irlanda del Nord. Prossime tappe il Portogallo e la Spagna.

